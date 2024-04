Dit zijn de genomineerden voor Avans Ondernemer van 2024

Berend Stokman (links), Avans Ondernemer van 2023

Welke studenten winnen een prijs bij Avans Ondernemer van 2024? De zes beste studentondernemers pitchen op 25 april hun bedrijf aan een jury tijdens de Dragons’ Den. Dit zijn de genomineerden.

Drie studentondernemers maken kans op de Ondernemersgroeiprijs.

Vinnie Jacobs, vierdejaars International Business in Den Bosch, richtte in 2020 samen met klasgenoot Tim de Bruijn – inmiddels afgestudeerd – La vie Maison op. Het bedrijf verkoopt zitmeubels en richt zich als leverancier onder andere op de inrichting van bedrijven, restaurants en hotels.

Lio van Gaal, vierdejaars Technische Bedrijfskunde in Den Bosch, levert met zijn bedrijf Bar Bazen mobiele barmeubels die naar de wens van de klant, zowel zakelijk als particulier, kunnen worden aangepast.

Jasper Hemmen, vierdejaars Ondernemerschap en Retail Management in Breda, startte in 2021 met Pieter Vreeburg, nu oud-Avansstudent, Jassie B.V. Op een centrale plek in het uitgaanscentrum van Breda verhuren ze lockers aan het uitgaanspubliek.

Daarnaast maken drie studentondernemers kans op de Impactprijs.

Loes Hesselmans, vierdejaars Ondernemerschap en Retail Management in Den Bosch, maakt met Hemelse Verwennerij brownies die ze per post verstuurt. Die worden gemaakt met fairtrade chocholade.

Tryphena Konadu, vierdejaars International Business in Breda, maakt het met haar platform Efinie mogelijk dat lokale etnische winkels hun producten online verkopen. Klanten kunnen eenvoudig specifieke producten thuis laten bezorgen.

Bas Renes, vierdejaars Business Innovation in Den Bosch, helpt met zijn bedrijf Activeskin mannen van hun puistjes en acne af. Hij geeft advies en verkoopt huidverzorgingsproducten.

Alle studenten die hun bedrijf hebben aangemeld voor Avans Ondernemer van 2024 maken nog kans op de publieksprijs. Stemmen kan hier.