Recensie Máxima: pril liefdesgeluk, steamy scènes en geschiedenisles over ons koningshuis

Foto via Pixabay

Koningsdag staat voor deur, er zijn tal van activiteiten gepland maar heb je geen zin om te hossen op een festival of spullen te verkopen op de vrijmarkt? Plof dan op de bank met Máxima, een serie over de jongere jaren van de koningin van Nederland. Punt keek de eerste twee afleveringen voor je en vindt de serie vermakelijk en ongemakkelijk tegelijkertijd.

De serie Máxima staat sinds een kleine week online op Videoland en verbreekt verschillende records. Nog nooit wist een Nederlandse dramaserie op de dag van release zoveel streams te verzamelen. Daarnaast trok de serie een hoog aantal nieuwe abonnees. Alsof de makers wisten dat de serie zo’n succes zou worden, kondigden ze al een tweede seizoen aan voor nummer een überhaupt op Videoland stond.

Gebaseerd op het boek Máxima Zorreguieta: Moederland van Marcia Luyten vertelt de serie het verhaal van een jonge Máxima die woont en werkt bij de Deutsche Bank in New York. Kleine sidenote: de makers waarschuwen voorafgaand dat de serie is gebaseerd op ware gebeurtenissen vermengd met fictieve elementen en gedramatiseerd is. Tijdens een reis naar Sevilla ontmoet de van oorsprong Argentijnse Máxima prins Willem-Alexander, gespeeld door Martijn Lakemeier, bekend van films als Oorlogswinter en De Oost. De rol van Máxima wordt vertolkt door Delfina Chaves, een Argentijnse actrice. Zij zet met haar achtergrond en looks een geloofwaardige en charmante Máxima neer, precies zoals het Nederlandse volk haar kent.

Tikkeltje sexy

Dat geldt minder voor de vertolking van Willem-Alexander. Niks ten nadele van de looks en acteerskills van Lakemeier, want daar raak je als kijker wel van gecharmeerd. Maar leg je het neer naast het voorkomen van onze destijds kroonprins, dan voel je ‘m niet helemaal. Zo charmant, gevat en een tikkeltje sexy zoals je Willem-Alexander in de serie ziet, past niet helemaal in zijn statige voorkomen in real life. En duh, dat hoort vast allemaal bij de etiquette van het zijn van een lid van het koningshuis. Je moet de eer hooghouden en je gedragen als een echte prins, die later het stokje van zijn moeder over zal nemen. Leuk om een andere kant van Willem-Alexander te zien.

Aflevering een laat zien hoe de twee elkaar ontmoeten op een feestje in Sevilla en hoe zij elkaar leren kennen in de stad waar Máxima destijds woonde, New York. Je ziet de charme van een verliefde kroonprins die de wereld over vliegt, opeens bij zijn prille liefde voor de deur staat met een bos rozen en haar mee uit eten neemt. Je wordt als kijker toch een beetje verliefd op Willem-Alexander.

Ongemakkelijk

Waar liefde net begint, wordt… uitgebreid het bed gedeeld. En dat is wat de serie een beetje ongemakkelijk maakt. Want zoals je van je ouders niet wil zien (of horen) dat ze het gezellig hebben samen, wil je dat ook niet van de nu koning en koningin van Nederland. Veel moeite om deze steamy scènes te draaien, hebben de acteurs wellicht niet gehad. De sparkle die je tussen de twee acteurs ziet is na de opnames uitgemond tot een setje inhet echte leven.

Geschiedenisles

Naast dat de serie af en toe ongemakkelijk is, is ‘ie ook leerzaam. Het liefdesgeluk is mooi en vermakelijk, maar daarnaast speelt een lastige discussie over de vader van Máxima en zijn politieke verleden in het Videla-regime een rol. Jorge Zorreguieta was minister van Landbouw tijdens het bewind van Videla, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood en verdwijning van ongeveer 30.000 mensen. Ook als je niet bekend bent met deze geschiedenis, verwacht je stiekem al dat een huwelijk tussen de twee niet zomaar zonder slag of stoot gesloten kan worden. Maar hoe dat precies zit, wordt door beelden en terugblikken uit haar jeugd verteld vanuit het perspectief van een kleine Máxima.

Waar je het Koningshuis alleen op bepaalde momenten in het openbaar ziet tijdens bijvoorbeeld Koningsdag, (staats)bezoeken en fotoshoots, krijg je voor je gevoel met deze serie een exclusief kijkje in het leven van de royals. Uiteraard moet je je wel afvragen of dat inkijkje wel de werkelijkheid weergeeft of dat je naar fictie zit te kijken.

Willem-Alexander en Máxima geven aan de serie niet te gaan kijken. De koning denkt zich te veel te gaan irriteren aan onjuistheden in de serie, de koningin heeft naar eigen zeggen nog geen tijd gehad om te kijken. Maar wie weet zitten ze tijdens Kingsnight samen op hun koninklijke sofa de serie te bingen.

Aflevering een en twee staan al op Videoland, maar ben je hooked aan de serie dan zul je nog wat geduld moeten opbrengen. Iedere zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering op de streamingsdienst.