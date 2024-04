Student van het Jaar-verkiezing: laatste kans om iemand te nomineren

Lovende woorden ontving Punt over de genomineerden in de Student van het Jaar-verkiezing. Van ‘Een voorbeeld voor andere studenten’ en ‘Overtreft de verwachtingen op elk gebied’, tot ‘Ze deelt graag haar kennis met iedereen’ en ‘Hij is altijd positief, toegewijd, rechtvaardig en actief’. Ook iemand nomineren? Dat kan nog tot het einde van deze week.

Verschillende studenten zijn door hun docenten of medestudenten in het zonnetje gezet. Om uiteenlopende redenen, zoals het nieuw leven inblazen van de studievereniging, actieve inzet voor de medezeggenschap op Avans of uitzonderlijke resultaten tijdens een stage. Wie het uiteindelijk gaat schoppen tot Student van het Jaar 2024, bepaalt een onafhankelijke jury.

Ken je een student die altijd een stapje extra zet? Zich bijvoorbeeld inzet voor ouderen of voor andere kwetsbare groepen in de samenleving? Iemand die maatschappelijk betrokken is en daarnaast een hardwerkende student? Nomineer diegene dan nu, dat kan nog tot en met 5 april. Vergeet niet te vermelden waarom je iemand opgeeft.

