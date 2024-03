Deze studenten werden de laatste jaren verkozen tot Student van het Jaar

Student van het Jaar-verkiezing 2024

Nog ruim een week, zo lang kan je een student nomineren voor de Student van het Jaar-verkiezing van Punt. Heb jij een studiegenoot die het verdient om in het zonnetje gezet te worden of heb je als docent een student in de klas die er bijvoorbeeld voor zorgt dat de hele klas beter functioneert? Dan kan je diegene nog tot en met vijf april opgeven. Dit waren de winnaars van de afgelopen jaren.

Vorig jaar won Avansstudent Brian Abbes de Student van het Jaar-verkiezing vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo organiseert de student Social Work anti-stigma-cafés en zet hij zich in voor de destigmatisering van borderline persoonlijkheidsstoornis. Brian werd door zijn studiegenoten en docenten verrast met een muzikale serenade.

Brian Abbes (links)

Culturele diversiteit

In 2022 werd Assala Driouichi, student Chemie, verkozen tot Student van het Jaar. Zij zet zich in voor meer culturele diversiteit en een inclusieve hogeschool. Ook organiseerde zij de eerste iftar op Avans. Van de directeur van haar academie ontving ze op de Avans Onderwijsdag een bos bloemen, na een speech van Jacomine Ravensbergen. Zij is lid van het College van Bestuur.

Assala Driouichi

Vriendelijkheid

In 2020 en 2021 werd er door corona geen verkiezing gehouden, maar in 2019 wel. Toen werd Lilia Visser verkozen tot Student van het Jaar. De student Social Work werd destijds gekozen om haar inzet voor de lhbtqia+-gemeenschap. Docenten en studenten prezen haar daarnaast om haar vriendelijkheid, waar de jury zich bij aansloot. Na het maken van een tentamen werd de Avansstudent feestelijk verrast door docent Marja Steijn en studiegenoten.

Lilia Visser

Nomineren

Iedere Avansstudent en -medewerker mag een andere student nomineren voor de Student van het Jaar-verkiezing. Dat kan via onderstaand formulier met het e-mailadres van Avans. Laat ons ook weten waarom diegene volgens jou de titel verdient. De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit studenten en medewerkers van de hogeschool.