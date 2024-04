Waarnemend voorzitter College van Bestuur Jacomine Ravensbergen vertrekt bij Avans

Avans Hogeschool

Jacomine Ravensbergen, lid en waarnemend voorzitter van het College van Bestuur, vertrekt aan het eind van 2024 bij Avans Hogeschool. Haar tweede termijn loopt dan ten einde en de Raad van Toezicht heeft een aantal maanden geleden besloten geen derde termijn meer te hanteren. Dat is te lezen op Avans Intranet.

In het bericht is te lezen dat Ravensbergen, die in 2016 begon op de hogeschool, met de Raad van Toezicht (RvT) in gesprek is over een goede overdracht naar een nieuw bestuur. De komende maanden blijft ze haar werk als waarnemend voorzitter uitvoeren. ‘’Ik bewaar zeer dierbare herinneringen aan Avans, de medewerkers en studenten. De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier ingezet en waardevolle dossiers verder mogen brengen’’, vertelt ze in het bericht.

Jacomine Ravensbergen. Foto: Ilse Wolf

De Raad van Toezicht roemt Ravensbergen om haar bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en praktijkgericht onderzoek op Avans. ‘’Mede onder haar leiderschap kwam de ontwikkeling en uitvoering van de Ambitie 2025 tot stand en zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Avans naar een kennisinstelling’’, laat John Jorritsma als voorzitter namens de RvT weten.

Over een eventuele opvolger van Ravensbergen wordt in het bericht niet gecommuniceerd. Het aangekondigde vertrek van Ravensbergen volgt op het ontslag van bestuursvoorzitter Philippe Raets van twee weken geleden. Ravensbergen neemt al enige tijd zijn taken waar.