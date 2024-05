Met bewustwordingsprogramma wil Avanscateraar Eurest minder voedsel verspillen

Broodjes in de kantine

Eurest, de cateraar binnen Avans, start in juni met het bewustwordingsprogramma Winnow, dat moet zorgen voor minder verspilling van voedsel. Ook zou Avans zich meer bewust moeten worden van voedsel dat overblijft en weggaat. ‘’Wij gaan alle voedselresten en producten die weggegooid worden monitoren’’, vertelt Matthieu van Waardenburg, vestigingsmanager Eurest.

Winnow is een bedrijf dat zich focust op het vinden van oplossingen op het gebied van voedselverspilling. Door aan het einde van de dag te monitoren wat er wordt weggegooid, wordt Avans zich bewuster van hun verspilling. Stel je voor: iemand van Avans bestelt voor tachtig mensen een lunch. Maar omdat diegene niet tekort wil komen, bestelt die te veel. Of er blijven broodjes tijdens de lunch over omdat er vooraf bij de koffie een Bossche Bol wordt aangeboden. ‘’Met deze informatie en met de hulp van Winnow houden we dat in de gaten en komen we in contact met de bestellers. We geven advies en overleggen. Op deze manier wordt de besteller zich er bewust van en kunnen ze er de volgende keer rekening meehouden”, zegt Van Waardenburg.

Too Good To Go

Om nog minder te verspillen biedt Eurest Too Good To Go-boxen aan in de Avanskantine. Sinds vorig jaar juni kun je via de Too Good To Go-app overgebleven producten uit de kantine kopen. “Eurest catering doet landelijk mee aan Too Good To Go. Avans had toen en heeft daar nog steeds een bijdrage aan te leveren’’, aldus Van Waardenburg. Elke vrijdagmiddag tussen half twee en half drie kun je na betaling in de app het verrassingspakket ophalen. ‘’Wij proberen één à twee pakketten per locatie klaar te hebben staan.’’

Minder verspilling

Dit zijn niet de enige manieren om verspilling tegen te gaan, zegt Van Waardenburg. Volgens hem begint het al bij het management op locatie. ‘’Werknemers die al langere tijd bij ons werken, weten wat ze moeten inkopen.’’ Ook houden ze rekening met periodes. ‘’Het is rustiger in bijvoorbeeld de stageperiodes. Door dan minder in te kopen, houd je er rekening mee en heb je minder verspilling. Dat vindt Avans erg belangrijk.”