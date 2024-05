NSE 2024: betrokkenheid, begeleiding en bereikbaarheid Avansdocenten scoren hoog

Illustratie: Lotte Verheul

Avansstudenten zijn heel tevreden over hun docenten. Met name de betrokkenheid, de begeleiding en de bereikbaarheid van docenten worden goed beoordeeld. Avans scoort op die punten hoger dan vorig jaar en hoger dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024, die vandaag bekend zijn gemaakt. Docenten worden door studenten dan weer niet gezien als inspirerend.

Bij Avans voelen studenten zich veilig om zichzelf te zijn, geven ze aan in de NSE. Op dat punt behaalt de hogeschool de hoogste score, al is die wel iets gedaald ten opzichte van vorig jaar: van 4,19 naar 4,16 van de 5 punten. “Inclusiviteit krijgt de hoogste beoordeling en dat is een groot compliment naar de groeiende aandacht voor diversiteit en inclusie en de grote groep studenten en medewerkers die hierin participeert en meedenkt”, reageert Jacomine Ravensbergen, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur.

Het minst tevreden zijn studenten over de informatie vanuit de opleiding en toetsing en beoordeling. Avans scoort laag op de duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt (3,56) en op de bruikbaarheid van de feedback op onder andere opdrachten en verslagen (3,59). Landelijk liggen die scores nog lager. De mate waarin Avansstudenten naast hun studieactiviteiten bezig zijn met de lesstof scoort eveneens laag. Avans scoort op dit punt lager dan het landelijk gemiddelde.

Opleidingen

De duale opleiding Ondernemerschap & Retail Management in Den Bosch scoort het hoogst in de NSE. De uitblinker onder de Associate degrees is Engineering in Roosendaal. Bij de deeltijdopleidingen krijgen de Ad Marketing Management in Den Bosch en Technische Bedrijfskunde in Tilburg de hoogste waardering. Cabaret en Technische Informatica, beiden in Den Bosch, zijn de best beoordeelde voltijdopleidingen.

42 procent van de Avansstudenten vulde de NSE in, landelijk deden zo’n 268 duizend studenten dat. De resultaten zijn terug te vinden in het NSE dashboard, waar je alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken.