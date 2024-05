Pro-Palestijnse bezettingen: politie ontruimt in Utrecht, maar niet in Amsterdam

In Amsterdam en Utrecht hebben pro-Palestijnse demonstranten universiteitsgebouwen bezet. In Amsterdam mochten ze deze keer blijven zitten, in Utrecht heeft de politie ingegrepen.

Utrecht

Op een terrein van de Universiteit Utrecht plaatsten actievoerders tenten en bouwden ze barricades. Maar veel van hen zijn vertrokken voordat de mobiele eenheid tot ontruiming overging. Er bleven er ongeveer vijftig over, schrijft nieuwsplatform DUB.

Rond half 1 zijn ze afgevoerd. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. “Dit voelt als verlies”, schrijft het bestuur in een mail aan studenten en medewerkers. “We hadden liever gezien dat de demonstratie – waarvoor we ruimte hebben geboden – zonder politie-inzet was geëindigd.”

Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam was vannacht voor de tweede keer bezet. Deze tweede nacht deed het bestuur geen aangifte, dus had de politie ook geen reden om te ontruimen. Het bestuur gaat deze morgen met de demonstranten praten over hun eisen, schrijft universiteitsblad Folia.

De eerste demonstratie is door de mobiele eenheid in de nacht van maandag op dinsdag beëindigd. Daarbij was sprake van “buitenproportioneel geweld van de UvA tegen de eigen studenten”, stellen de Landelijke Studentenvakbond en de lokale studentenvakbond ASVA. Er deden overigens ook medewerkers en andere sympathisanten mee.

Er waren 169 demonstranten aangehouden (meer dan eerder gemeld). Ook de demonstranten gebruikten geweld: er is een agent gewond geraakt. Twee deelnemers zitten daarvoor nog in de cel.

“We begrijpen dat dit politieoptreden emoties heeft opgeroepen en we hebben gezien hoe dat in de [nieuwe] demonstratie op een vreedzame manier tot uiting kwam”, staat in een verklaring van de UvA-bestuurders.

Dialoog

Zowel de bestuurders van de UvA als van de Universiteit Utrecht tonen begrip voor de emoties. “We delen de woede en verbijstering die leeft over de oorlog”, staat in een eerdere UvA-verklaring, “en we begrijpen dat daar protest over is. We benadrukken dat binnen de universiteit de dialoog daarover het enige antwoord is.”

Het Utrechtse bestuur schrijft: “Als universiteit delen wij deze zorgen en gevoelens van verdriet, verbijstering en onmacht over het geweld als gevolg van dit conflict. We leven mee met iedereen die door dit conflict wordt geraakt, van welke zijde dan ook.”

Politiek

Op X, voorheen Twitter, kregen de Amsterdamse demonstranten steun van Tweede Kamerlid Doğukan Ergin (Denk). “Zij doen namelijk waar de regering willens en wetens voor faalt: opstaan en hun nek uitsteken voor internationale rechtvaardigheid.”

BBB-leider Caroline van der Plas daarentegen toonde minder begrip en heeft een debat aangevraagd. “Pro-Palestina demonstraties trekken ook extremisten aan”, twitterde ze. Daar had ze al voor gewaarschuwd in de Tweede Kamer.

Geert Wilders (PVV) plaatste een filmpje van een demonstrant die een tegendemonstrant met een stok slaat (overigens zonder te vermelden dat de pro-Palestijnse groep ook was aangevallen). Later sprak hij van “Jodenhaters met stokken en baarden”.

Demonstranten hadden journalisten van De Telegraaf weggejaagd, schreeuwend Every day the media lies!Daar twitterde VVD-leider Dilan Yezilgüz over: “Onbestaanbaar dat je een journalist verhindert zijn werk te doen. Demonstreren prima, maar bij die vrijheid hoort niet dat je pers hun vrijheid ontneemt!” Voor de camera’s zei ze het walgelijk te vinden.

Europa

Ook elders in Europa hebben demonstranten bij universiteiten tentenkampen opgeslagen, zoals eerder in de Verenigde Staten gebeurde. Sommige mogen blijven staan, andere worden ontruimd, schrijftpersbureau AP.