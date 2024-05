Zittend demonstreren op station Breda: Avansstudenten en -medewerkers voeren actie  

Een groep actievoerders demonstreerde woensdagavond op het centraal station in Breda om stil te staan bij het conflict tussen Israël en Palestina. Het ging om een zittend protest, oftewel een ‘sit-in’. Een tiental Avansstudenten en -medewerkers waren bij de actie aanwezig.

“Ik had nog nooit geprotesteerd, dus ik vond het best wel eng eerlijk gezegd. Zeker omdat er nu van alles gaande is met de politie”, vertelt Maan van Elsacker, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda. Maan doelt op de protesten bij universiteiten in het land. Uiteindelijk viel het Maan mee omdat het volgens haar een vreedzame demonstratie was. Ze vult aan: “Ik wilde al langere tijd iets doen, maar ik wist niet zo goed wat. Toen ik deze oproep voorbij zag komen dacht ik: why not.”

Imane Chentouf (tweede van rechts) en Maan van Elsacker (derde van rechts) demonstreren op een pro-Palestijns protest.

Imane Chentouf, medewerker bij het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht bij Avans, deed mee om dezelfde reden. “Ik zie wat er gebeurt bij grote universiteiten en besefte dat ik ook graag iets wilde doen. De sit-in past qua actie precies bij hoe ik een demonstratie voor me zie”, vertelt Chentouf. “We zitten en vragen aandacht voor de onschuldige Palestijnse bevolking, we blokkeren niet en zijn niemand tot last.”

Reacties van omstanders waren verschillend, zeggen de twee. De meesten liepen voorbij, anderen bleven even staan en een enkele voorbijganger sloot zich aan bij de demonstatie. “Je zag dat veel mensen hun telefoon erbij pakten om het te filmen. Ook al was het een relatief klein protest, er werden meer van zulke acties gehouden op andere stations. Samen zorg je toch voor een grote zichtbaarheid”, vertelt Maan.

Nakba

De sit-in was een initiatief van ‘Breda Solidair’ en werd georganiseerd om bewustwording te creëren voor het huidige Israel-Palestina in combinatie met de herdenking van de ‘Nakba’, wat in het Arabisch ‘catastrofe’ betekent. Op die dag herdenken Palestijnen dat na de vorming van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen.