Avans+ mag twee jaar geen internationale studenten aannemen na misstanden bij opleiding Verpleegkunde

Het gebouw van Avans+ in Breda

Avans+, de commerciële tak van Avans Hogeschool, mag twee jaar geen internationale studenten verwelkomen. Dat heeft de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs bepaald na bestudering van de misstanden bij de opleiding Verpleegkunde. Indonesische studenten werden naar Nederland gehaald, maar kregen niet wat ze werd beloofd.



De commissie heeft besloten om de maatregel ‘verwijdering uit het gedragscode-register’ voor twee jaar op te leggen. Dat betekent dat er zich in die tijd geen nieuwe internationale studenten bij Avans+ kunnen inschrijven. De commissie vindt dat Avans+ ernstig tekort is geschoten in het naleven van de gedragscode. “Deze zware maatregel wordt proportioneel geacht gezien de ernst van de situatie”, is te lezen in in een bericht op de site van de commissie.

Valse voorwaarden

Actualiteitenprogramma EenVandaag bracht de problemen bij de commerciële tak van Avans eind vorig jaar aan het licht. Uit hun onderzoek bleek dat Indonesische studenten onder valse voorwaarden naar Nederland werden gehaald. Dat gebeurde door bemiddelingsbedrijf Yomema, waarmee Avans+ samen optrok bij het leer- en werktraject om zo het personeelstekort in de zorg aan te pakken.

Avans+ heeft ondertussen een kort geding aangespannen tegen Yomema. Avans+ besloot met de opleiding Verpleegkunde te stoppen voor Indonesische studenten, waarop Yomema naar de rechter stapte. Die oordeelde dat Avans+ niet zomaar met de opleiding mocht stoppen en stelde Yomema in het gelijk. Daardoor kon het bureau beslag leggen op ruim tien miljoen euro van de hogeschool. Dat bedrag eist Avans+ nu terug, omdat Avans+ vindt dat ze zonder dat geld geen goed onderwijs kunnen aanbieden.

Deelnemende studenten werd een baan in het ziekenhuis beloofd, maar het bleek om een hbo-opleiding en stages in de thuis- en ouderenzorg te gaan. Ook werd woonruimte en een verhuisvergoeding van ruim 7.000 euro beloofd, maar die is nooit uitgekeerd. Stoppen was niet eenvoudig: dat zou de studenten een boete van 9.000 euro opleveren. Dat stond in een contract dat studenten voor hun komst naar Nederland moesten ondertekenen.

Avans+ heeft bij de commissie aangegeven alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de huidige studenten hun studie kunnen vervolgen. In november 2023 ging het om circa tweehonderd studenten. Eerder liet de tak van Avans al weten geen nieuwe Indonesische studenten meer aan te nemen.