Joy Boellaard is Student van het Jaar 2024

Student van het Jaar, Joy Boellaard

Derdejaarsstudent Informatica Joy Boellaard mag zichzelf Student van het Jaar 2024 noemen. Volgens de jury heeft de student een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Als ‘vrouw in de techniek’ kan zij als voorbeeld dienen en impact hebben op toekomstige studenten, laat de jury weten.

Joy werd maandagochtend tijdens de les verrast door de Punt-redactie, haar stagebegeleider Erco Argante en een delegatie van de academie. De student had de winst naar eigen zeggen niet verwacht. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik was er niet op voorbereid.” De winnaar dacht dat de titel naar een van de anderen genomineerde studenten zou gaan. “Ik had er vrede mee. Maar het is leuk om de titel te hebben.”

Uitzonderlijke stagiair

Erco Argante vindt dat Joy het meer dan verdiend heeft. Daarom bedacht hij een jel. “Joy Boellaard, Student van het Jaar!”, klonk het door het lokaal. “Zij is de meest uitzonderlijke stagiair die ik in vijftien jaar heb begeleid.” En tegen Joy: “Je overtreft alles op alle vlakken. Stiekem wist ik al dat je zou winnen”, grapte Argante. De derdejaarsstudent denkt zelf dat ze alleen heeft gewonnen vanwege haar stage. Hier is Margo Kuijpers, adjunct-directeur van de Academie voor Technologie en Innovatie x het niet mee eens. “Als je het aan je docenten vraagt, zijn er veel meer redenen waarom jij hebt gewonnen. In de academieraad ben je erg betrokken. Ook leverde je een bijdrage aan de accreditatie.”

Erco Argante nomineerde de student voor het zetten van de eerste stap naar een applicatie die met behulp van Artificial Intelligence het gasverbruik van een woonhuis vermindert. “Dat is waardevol voor elke inwoner van Nederland of elders in de wereld.” Naast een groot applaus ontving Joy een mooie bos bloemen, een oorkonde en award gemaakt door Avans Innovative Studio.