Marjan Hammersma nieuwe collegevoorzitter Avans Hogeschool

Marjan Hammersma

Marjan Hammersma is door de Raad van Toezicht (RvT) benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Ze start per 1 september 2024.

Hammersma volgt waarnemend voorzitter Jacomine Ravensbergen op, die in begin april haar vertrek aankondigde nadat de RvT besloot geen derde termijn te hanteren.

“Het was mijn grote wens om de stap te zetten naar de praktijk van het onderwijs. Ik ben daarom blij en vereerd dat ik mijn loopbaan bij Avans ga vervolgen”, zegt Hammersma over haar benoeming. “Avans heeft de samenleving veel te bieden. (…) Ik kijk er zeer naar uit om mij daar samen met de studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van Avans de komende jaren vol voor in te zetten.”

Boegbeeld

John Jorritsma, voorzitter van de RvT, zegt over de benoeming: “Marjan kan bogen op zowel brede bestuurlijke als beleidsmatige ervaring en heeft veel passie voor het hoger onderwijs. De RvT is ervan overtuigd dat Marjan als boegbeeld de uitdagingen waar Avans de komende jaren voor staat, vorm en inhoud zal geven.”

De nieuwe voorzitter van Avans werkte van 2005 tot eind 2023 in verschillende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), waarvan de laatste twaalf jaar als secretaris-generaal. Daarvoor werkte ze bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hammersma studeerde Sociologie aan de Universiteit van Utrecht en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.