Het is vakantie en ook Punt gaat er even tussenuit

Foto: Ethan Robertson via Unsplash

Het studiejaar zit er weer op, de zomervakantie is begonnen. Ook de redactie van Punt gaat er even tussenuit. Tussen 12 juli en 19 augustus verschijnt er geen nieuws op de website en liggen ook de socials stil.

De meeste Avanslocaties zijn tussen 15 juli en 19 augustus gesloten. Alleen het gebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch is de hele zomer geopend tussen 8:00 en 18:00 uur, mocht je toch willen studeren. Dat geldt ook voor het gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda, behalve in de week van 15 tot en met 19 juli.

We wensen jullie een fijne vakantie!