Max studeerde af bij zijn eigen onderneming Samen uit de Kast: ‘Ik wil het gemakkelijker maken voor jongeren’

Max Bressers (rechts) tijdens een podcastopname

Het studiejaar zit erop, de diploma’s worden uitgereikt. Voor sommige studenten was dat extra hard werken of niet vanzelfsprekend. Max Bressers studeerde bij Social Work af binnen zijn eigen onderneming Samen uit de Kast, een unicum voor de opleiding.

Samen uit de Kast is een platform dat jongeren helpt die uit de kast willen komen. Max maakt een podcast, is aanwezig op social media en geeft workshops. Mensen die uit de kast zijn vertellen hun verhaal en zijn op die manier een rolmodel voor jongeren. “En soms voor ouderen die struggelen”, zegt Max.

Het idee voor de podcast ontstond tijdens zijn stage in het tweede jaar. “Ik liep stage bij het COC Tilburg-Breda en had daar als opdracht contact te onderhouden met scholen. Dat was niet genoeg om mijn uren te vullen, samen met een studiegenoot bedacht ik het idee voor een podcast om de overige uren in te vullen.”

Dat was Samen uit de Kast. In het eerste seizoen vertelden medestudenten van Avans hun verhaal over uit de kast komen. “Die afleveringen werden goed ontvangen”, vertelt Max. “Van daaruit kon ik de podcast door ontwikkelen.” Vier seizoenen en 27 afleveringen later kijkt de kersverse oud-student trots en soms zelfs geëmotioneerd terug op de reacties die hij van jongeren kreeg op de podcast.

Herkenbaar thema

“Na het eerste seizoen deed ik een oproep op social media voor nieuwe gasten, dat leverde vijftig aanmeldingen op. “Het is een herkenbaar thema, mensen willen zich daarvoor inzetten.” De podcast heet niet voor niets Samen uit de Kast. “Door het samen te doen, hoop ik het gemakkelijker te maken.”

Het meest bijzonder voor Max is de aflevering met influencer Jeroen van Holland, met vele duizenden volgers op YouTube en Instagram, die zelf in een YouTube-video uit de kast kwam. “Dat was echt een droom, dat ik samen met hem andere jongeren kan helpen om uit de kast te komen. Ik heb gewoon zijn management een bericht gestuurd met de vraag of hij te gast wilde zijn. Dat heeft mijn podcast wel een duwtje in de rug gegeven.”

Professionals

De pas afgestudeerde Max gaf dit jaar workshops aan eerstejaarsstudenten van de mbo-opleiding sociaal werker. “Daarin vertelde ik hoe ik het ervaren heb om uit de kast te komen. Als jonge professionals krijgen ze daar later in het werkveld misschien ook mee te maken.” Die workshops mag hij ook komend studiejaar geven. “Het is mijn ambitie om dat in de toekomst ook te doen voor docenten en andere professionals die met jongeren te maken hebben.”

Wat de volgende stap is voor zijn onderneming, daar is Max nog zoekende in. Het Avans Ondernemerscentrum ondersteunt hem daarbij. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zijn netwerk vergroot, onder andere binnen de gemeente Tilburg. “Maar ik zal ook geld moeten verdienen om rond te komen, dus ga ik ook op zoek naar een parttime baan in het jongeren- of sociaal werk.”

