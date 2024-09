Cobex: student krijgt ongelijk en mag geen stage lopen door missen van één studiepunt 

Een Avansstudent van de Academie voor Management, Bestuur en Finance (AMBF) wil starten met zijn stage, maar krijgt geen groen licht van de examencommissie. De student mist één studiepunt uit het eerste studiejaar en daardoor is de stagedrempel niet behaald. Hij gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex), die het beroep van de student ongegrond beoordeelde.

Tijdens de zitting werd begrip getoond voor de situatie rondom het ene missende studiepunt, zeker omdat de student alle studiepunten van het tweede jaar wél binnen heeft weten te halen. Desalniettemin is de examencommissie standvastig: “In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een stagedrempel vastgesteld, die is niet behaald.” In die OER is beschreven dat studenten van AMBF de propedeuse (60 studiepunten) moeten hebben behaald voordat studenten stage mogen lopen.

Toets Engels

Het examen waarbij de Engelse leesvaardigheid werd getoetst deed de student de das om. Studeren voor een leesvaardigheidstest wordt door de student als lastig ervaren, daarom heeft hij onder meer Engelstalige boeken gelezen om zijn leesvaardigheid op te krikken. Alle vier de herkansingsmogelijkheden heeft hij benut, de laatste was in juni. De student ging ervan uit dat het deze keer echter wel zou lukken en had daarom al een stage geregeld voor het derde studiejaar. In de zomervakantie schreef de student zijn stageplan en werkte hij al bij het bedrijf. Dat heeft de student naar eigen zeggen maanden aan voorbereiding gekost, die hem nu ‘teniet worden gedaan’.



Daarnaast vindt de student dat er te hard wordt opgetreden: “Ik heb nu 119 studiepunten behaald, dat is meer dan het minimale van 60 in het eerste en 45 in het tweede jaar bij elkaar. Daaruit blijkt dat ik de kennis en vaardigheden heb om op stage te kunnen gaan. Die ene toets Engels is niet relevant voor de werkzaamheden op die stage.”

Uitspraak Cobex

De examencommissie zegt naar het belang van de student te hebben gekeken en wil uitsluitend een uitzondering maken als door persoonlijke omstandigheden te weinig studiepunten zijn behaald of als er dreigende studievertraging wordt opgelopen bij het uitstellen van de stage. De examencommissie constateert in deze zaak dat dit beiden niet het geval is, omdat de student wel mag beginnen aan een minor. Cobex gaat hier in mee en verklaarde het beroep van de student ongegrond.