In memoriam: Rob van Kaathoven

Rob van Kaathoven

Namens de directie en de medewerkers van de academie voor Technologie en Design

Vorige week bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze collega Rob van Kaathoven op 53-jarige leeftijd is overleden.

Rob kreeg in 2022 het verschrikkelijke bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Ondanks zijn ziekte heeft Rob gelukkig ook nog een periode gekend waarin het goed met hem ging en hij zelfs weer aan het werk was. Helaas verslechterde zijn situatie net voor de zomer en heeft hij de afgelopen weken, omgeven door zijn familie, afscheid van het leven moeten nemen.

Rob was sinds april 2019 werkzaam als docent Technische Bedrijfskunde en deed dit met veel plezier en toewijding. In deze rol maakte Rob zich hard om duurzaamheid bij zowel studenten als docenten onder de aandacht te brengen en in het curriculum te integreren. Tot aan het einde van afgelopen schooljaar heeft Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs en zo zijn duurzaamheidssignatuur achter gelaten.

Rob was een fijne, vriendelijke en integere collega die altijd voor iedereen klaar stond. Hij heeft met zijn warme persoonlijkheid bij het team en de studenten van Technische Bedrijfskunde een onuitwisbare indruk achter gelaten en hij zal ongelofelijk gemist worden. In OC103 is een gedenkhoekje ingericht waar iedereen die daar behoefte aan heeft naar toe kan gaan om Rob te herdenken en mooie herinneringen te delen in een gedenkboek voor de familie.

Onze gedachten zijn bij de vrouw en kinderen van Rob. We wensen hen veel sterkte en kracht toe bij het omgaan met dit grote verlies.