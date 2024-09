Nieuw in Breda? Dit is er te doen

Foto: Nanda Sluijsmans via flickr

Ben jij een eerstejaarsstudent die in Breda gaat studeren of wonen, maar weet je nog niet wat er te doen is? Punt helpt een handje en zet de leukste plekken voor je op een rijtje. Waar je even kunt bijkomen, eten en je date mee naartoe kunt nemen.

Daten

Heb je tijdens de intro iemand leren kennen en wil je afspreken in Breda? Er zijn genoeg plekken waar je op date kunt gaan.

Holy Moly

Ben je bang voor ongemakkelijke stiltes, ga dan een avondje samen lachen bij Holy Moly (Torenstraat 17). Elke woensdagavond treden bij de Comedy Club bekende en onbekende cabaretiers en stand-up comedians op. Dan weet je meteen of je date hetzelfde gevoel voor humor heeft.

Aan het water

Samen een drankje doen kan bij BAAI aan de Markkade, met een terras aan het water. De menukaart is uitgebreid: van een Bredaas biertje tot een (alcoholvrije) spritzer en snacks en streetfood voor erbij. Heb je zin om veel geld uit te geven, dan kun je er ook een sloep huren om over de singels te varen.

Suppen

Hou je van een actieve date? Ga dan suppen. Vanaf het water zie je de mooie en historische plekken van de stad, zoals de Koepelgevangenis en het Valkenbergpark. Je kunt sups huren bij verschillende aanbieders in de stad.

Eten

Studeren maakt hongerig, maar waarschijnlijk heb je geen zin om elke dag te koken. In Breda zijn genoeg plekken om buiten de deur te eten en dat hoeft echt niet altijd duur te zijn.

Vrienden van Jaap

Bij Vrienden van Jaap (Veemarktstraat) kosten de duurste gerechten op de kaart 14,50 euro. Een daghap eet je er al voor 9,50 euro. Prima te doen met een studentenbudget.

Pizza’s en pasta

Da Attilio (Grote Markt) is een ouderwets Italiaans restaurant met een ruime keuze aan pizza’s (tussen 11 en 16,50 euro) en pasta’s. Door de inrichting en Italiaans sprekende bediening waan je je nog even terug op vakantie.

Proeflokaal Bregje

Een driegangenmenu heb je bij Bregje (Haven) al voor 19,95 euro (maandag t/m donderdag, de rest van de week betaal je 22,95 euro). Voor dat bedrag heb je ruime keuze uit voor-, hoofd- en nagerechten.

Ontspanning

Soms heb je gewoon even een break nodig. Even ontspannen of juist inspannen in de sportschool.

BRESS

Bij BRESS sport je als student een jaar lang voor 125 euro. Bij het BRESS Sportcentrum aan de Nieuwe Inslag volg je groepslessen, kun je fitnessen en squashen en meedoen aan verschillende teamsporten. Ook krijg je met je sportkaart korting bij externe sportlocaties, zoals zwembaden.

Valkenberg

Neem als de zon schijnt een kleed en wat hapjes en drankjes mee naar het Valkenbergpark. Je ligt er lekker in de zon of juist in de schaduw van de bomen. Als je liever op het terras zit, kun je terecht bij het T-Huis. Op het menu vind je naast lunch en diner lekkere borrelhappen en goede koffie.

Naar de film

Als student kun je bij Pathé (Chasséveld) elke maandag voor 9 euro naar de film. Dankzij de relax seats kun je echt lekker ontspannen. Kinepolis (Bavelseparklaan) heeft op dinsdag studentenavond. Daar betaal je 12 euro, maar dan krijg je er wel bier, wijn of water bij.

Studeren

Ben je Avans of je studentenkamer even zat en zoek je een andere plek om te studeren? In de stad zijn verschillende alternatieven te vinden.

Nieuwe Veste

Bij de Nieuwe Veste vind je allerlei studieplekken waar je gewoon kunt aanschuiven. Je kunt gratis gebruik maken van de wifi en informatie opzoeken in studieboeken en databases. Met je studentenpas krijg je korting op een kop koffie bij BOMEN, het horecapunt in de Nieuwe Veste.

Chassé Theater

Op elke doordeweekse dag kun je in het Chassé Theater gebruik maken van gratis werkplekken. Er is gratis wifi, stilteplekken en vergaderruimtes. Maar let op: het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen. Daarvoor kun je terecht bij restaurant Vensters’.

Sowieso

Studeren onder het genot van een goede kop koffie kan bij koffiebar Sowieso (Nieuwstraat) in het centrum van Breda. Voor de nodige vitamines staan op de kaart ook gezonde sappen en smoothies en alle ontbijt- en lunchgerechten zijn plantbased.