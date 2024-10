Bruins steunt onafhankelijke pers in hoger onderwijs

Illustratie: Lotte Verheul

Universiteiten en hogescholen moeten de onafhankelijkheid van hun interne journalistiek bewaken, vindt minister Eppo Bruins. Hij gaat erover in gesprek met bestuurders, belooft hij de Tweede Kamer.

Net als zijn voorgangers spreekt Bruins lovende woorden over de onafhankelijke journalistiek in het hoger onderwijs. “Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van instellingen om de journalistieke onafhankelijkheid van eigen nieuwsmedia te bewaken”, onderstreept hij.

Het onderwerp kwam woensdag ter sprake in een breed debat met de Tweede Kamer over allerlei onderwerpen uit het hoger onderwijs, zoals de langstudeerboete, sociale veiligheid, discriminatie en nog veel meer.

Glossy

Met de onderwijsjournalistiek gaat het over het algemeen goed, meent Bruins. Hij ziet geen aanleiding “om hierover nadere afspraken te maken met de sector” en wil het onderwerp dus eigenlijk terzijde schuiven.

Maar zijn partijgenoot Rosanne Hertzberger, Tweede Kamerlid van NSC, gaat erop door. Zij maakt zich zorgen over de ‘glossyficering’ van de communicatie, vertelt ze, die volgens haar steeds verder oprukt. “Op onwelgevallige verhalen wordt druk uitgeoefend.”

Ze wijst Bruins op de problemen bij de universiteitsbladen van Eindhoven en Delft, waar de redacties afgelopen jaar problemen met censuur kregen. In Eindhoven liep het conflict zo hoog op dat de redactie de website tijdelijk op zwart zette. Het conflict heeft uiteindelijk een nieuw (en verbeterd) redactiestatuut opgeleverd.

In Delft moest een artikel over sociale veiligheid en een ontslagen directeur van de website verdwijnen. De cultuur aan de universiteit lag toch al onder vuur na een vernietigend inspectierapport en dit was er een illustratie van.

Meer zekerheid?

Kan de minister deze journalisten niet meer zekerheid bieden, vraagt Hertzberger, aangezien ze zo’n belangrijke taak hebben in de academische gemeenschappen? Bruins komt haar enigszins tegemoet. Hij gaat erover in gesprek met de bestuurders, belooft hij.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman haakt erop in. “Dit is geen nieuw punt”, vertelt ze de minister. “Het gaat niet alleen om recente zaken. Het gaat om het belang van onafhankelijke journalistiek in het hoger onderwijs. Door onze voorgangers zijn hier ook al vragen over gesteld. Er lijkt steeds meer marketing en minder goede journalistiek.”

Ze vraagt Bruins te overwegen om de rol van onafhankelijke journalistiek in het hoger onderwijs bij wet vast te leggen. Daar zijn in het verleden inderdaad ook voorstellen toe gedaan, al hebben die nooit een meerderheid gehaald.

Deze keer maakt het idee misschien meer kans. NSC wil zich immers profileren als de partij van goed bestuur en Bruins zit namens NSC in het kabinet. Hertzberger vindt de journalistieke onafhankelijkheid belangrijk voor de ‘tegenmacht’ in het hoger onderwijs.

Grote stap

Bruins is nog niet overstag en noemt wetgeving “een grote stap”, maar hij lijkt toch wel gevoelig voor het aandringen van NSC en SP. “Het goede nieuws is dat ik als minister ook cultuur en media onder me heb en voor onafhankelijke journalistiek en persvrijheid pleit.”

Bovendien ziet hij “de rol van journalistiek in het behoud van democratie en rechtsstaat”, zegt hij tegen de Kamer. “Maar ik ga eerst in gesprek en dan verdiep ik mij er verder in en dan hoort mevrouw Beckerman op enig moment van mijn bevindingen.”

Het is een van de weinige handreikingen die de minister woensdag aan de oppositie deed. Veel partijen willen dat het kabinet de forse bezuinigingen terugdraait, maar dat gebeurt voorlopig niet.