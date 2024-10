‘Erasmusschutter was verminderd toerekeningsvatbaar’

Het Pieter Baan Centrum adviseert de Rotterdamse rechtbank om geneeskundestudent Fouad L. verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en hem tbs met dwangverpleging op te leggen.

L. wordt ervan verdacht dat hij op 28 september vorig jaar zijn buurvrouw, haar dochter en een docent van de Rotterdamse opleiding geneeskunde heeft vermoord. Ook stichtte hij brand in zijn woning en in het Erasmus MC. Na zijn arrestatie zei L. dat hij alles bij zijn volle verstand had gedaan en dat hij boos was, omdat het Erasmus MC zijn diploma niet wilde geven.

Stoornis

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben hem tweemaal onderzocht en concluderen dat hij een ernstige autistische stoornis heeft die invloed had op zijn daden. De officier van justitie heeft dit maandag bekendgemaakt tijdens de vierde pro forma-zitting bij de Rotterdamse rechtbank. Het rapport van het Pieter Baancentrum is niet openbaar.

Volgens de officier heeft L. met het Pieter Baan Centrum uitvoerig gesproken over zijn daden, melden de NOS en dagblad NRC. In verhoren met de politie heeft hij dat, na zijn eerste verklaring, niet gedaan. De aanslag in het Erasmus MC is afgelopen vrijdag herdacht.