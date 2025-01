Erasmusschutter voelt zich niet schuldig

Foto: Stenvh via Wikimedia Commons

Fouad L. voelt zich niet schuldig over de drie moorden die hij heeft gepleegd, zegt de voormalige student geneeskunde op de eerste inhoudelijke zittingsdag van zijn rechtszaak.

Op 28 september 2023 bracht Fouad L. in Rotterdam zijn buurvrouw en haar dochter om het leven. Daarna schoot hij een docent van de opleiding geneeskunde dood. Ook stichtte hij brand in zijn woning en in het Erasmus MC.

De destijds 33-jarige L. had al zijn tentamens gehaald, maar mocht niet afstuderen vanwege twijfels over zijn mentale gesteldheid. Hij had een “prima dokter” kunnen zijn, zei hij vandaag tegen de rechter. Hij wilde al dokter worden sinds hij vijf jaar oud was.

Bloedbad voorkomen

Onder meer het Rotterdamse universiteitsblad Erasmus Magazine volgt de zaak. De man blijkt geen berouw te hebben. “Klinkt heel gek. Ik weet dat ik schuldig ben voor wat is gebeurd, maar ik voel mij niet schuldig”, zei hij vanmorgen.

Volgens nu.nl was hij “extreem woedend” en moesten er van hem “heel veel mensen dood”. De moord op zijn buurvrouw noemt hij “achteraf niet logisch”. Zijn plan zou nog erger zijn geweest en naar eigen zeggen heeft hij een bloedbad voorkomen door ervan af te wijken.

Er is veel belangstelling voor de zaak, schrijft EM. Behalve de nabestaanden zijn er ook veel journalisten op de zitting afgekomen.

Volgens het Pieter Baan Centrum was L. verminderd toerekeningsvatbaar. De onderzoekers adviseren hem tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat de kans op herhaling van heftig geweld volgens hen groot is.