Geweerde Palestijnse activist spreekt alsnog online

Radboud Universiteitsgebouw. Foto via Flickr, Jam Willem Doormembal

De omstreden Mohammed Khatib mocht van het kabinet niet naar Nederland komen voor een lezing in Nijmegen. Maandagmiddag sprak hij zo’n zeventig pro-Palestina-demonstranten via een videoverbinding toe.

De Europese voorman van Samidoun was uitgenodigd door Situating Palestine, een initiatief van een aantal medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar kwam protest tegen en afgelopen vrijdag gaf het kabinet Khatib een inreisverbod. Het vond zijn komst “zeer onwenselijk” omdat hij geweld tegen de staat Israël zou verheerlijken.

Laptop

Maandagmiddag hielden zo’n zeventig pro-Palestina-demonstranten een korte optocht over de Nijmeegse campus, meldt nieuwsplatform Vox. Samen met ruim dertig toegestroomde journalisten luisterden ze via een laptop en een luidspreker naar zijn speech.

“Als we zeggen: Free Palestine from the river to the sea, bedoelen we dat we een rechtvaardige samenleving willen”, tekende Vox op, “een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen in vrede kan leven.”

Khatib had aangekondigd dat hij het inreisverbod juridisch zou aanvechten, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd.