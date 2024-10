Gluren bij de buren: kelder overstroomd met bier en gestolen regenboogvlaggen

Foto ter illustratie, Andrea Piacquadio via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt maandelijks in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia.

Bron – Fontys

Zes voltijdstudenten van de lerarenopleiding Nederlands in Tilburg maakten een moderne hertaling van Tijl Uilenspiegel, een boek dat uitkwam vlak na 1510. “De klus was allerminst saai”, vertelt student Celina aan Bron. “Soms viel je van de ene verbazing in de andere en dacht je: ‘wat stáát daar? Hoe dan?’ Voor de begrijpelijkheid werd de tekst, die geschreven is in Gotische letters, eerst omgezet in vertrouwder schrift.

Vox – Radboud Universiteit

Op Vox aandacht voor een viral filmpje van een ondergelopen kelder met bier. Studentenzeilvereniging De Loefbijter vergat tijdens het wisselen van de biertank de biersluis dicht te draaien waardoor het bier uit de tank spoot. Het filmpje is honderdduizenden keren bekeken op platformen als Dumpert en het Insta-account ‘studentenkak’.

Cursor – TU/e

De journalistieke onafhankelijkheid van Cursor is weer gewaarborgd. De universiteitsraad heeft namelijk ingestemd met een gemoderniseerd redactiestatuut voor het onafhankelijke journalistieke medium van de TU/e, schrijft Cursor. Dat nieuwe statuur was nodig omdat een jaar geleden de journalistieke onafhankelijkheid in het geding kwam. Redactieleden ervoeren een beperking van de persvrijheid en de hoofdredacteur was uit zijn functie ontheven.

SAxNow – Saxion

Voor de vierde keer dit jaar werden de regenboogvlaggen bij Saxion gestolen. De hogeschool denkt diefstal in de toekomst te voorkomen door hogere vlaggenmasten te plaatsen, waardoor de vlaggen zo’n vijf meter boven de grond komen te hangen, valt te lezen op SaxNow. Saxion-medewerker en ambassadeur van Th!nk with Pride, Marco Strijks, dacht mee over de oplossing. “Dit moet gewoon een keer stoppen. Wie er straks bij wil, moet wel heel goed kunnen paalklimmen.”