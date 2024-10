Hogescholen roepen hun studenten op: maak bezwaar tegen de langstudeerboete

Foto via: Landelijke Studentenvakbond

De 36 hogescholen van Nederland vragen al hun 460 duizend studenten om bezwaar aan te tekenen tegen de langstudeerboete en andere bezuinigingen die het kabinet-Schoof wil doorvoeren.

Hbo-studenten ontvangen allemaal een bericht waarin de voorzitters van de hogescholen zich gezamenlijk uitspreken tegen de kabinetsplannen.

‘Geen nieuwe pechgeneratie’

Ze zijn vooral bezorgd over de langstudeerboete: “Natuurlijk begrijpen we dat de financiën van Nederland moeten kloppen en dat er daarom soms bepaalde maatregelen genomen moeten worden, schrijven ze. “Maar wij vinden het niet juist dat het kabinet de rekening wil laten betalen door studenten die iets meer tijd voor hun studie nodig hebben. We willen geen nieuwe pechgeneratie!”

Ze vragen hun studenten om via een actiewebsite te protesteren tegen de boete en andere bezuinigingsmaatregelen. Hun ‘bezwaarschriften’ zullen in november aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Aanvulling: Avansstudenten die naar het protest in Den Haag gaan en daardoor een toets missen, krijgen van Avans een extra herkansing.