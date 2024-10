NVAO wint kwakzalversprijs

Voor de goedkeuring van een bacheloropleiding in de osteopathie heeft toezichthouder NVAO zaterdag de Meester Kackadorisprijs gekregen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

De NVAO bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zonder goedkeuring van de NVAO zou de particuliere opleiding osteopathie geen erkende bachelordiploma’s mogen uitreiken. Maar die goedkeuring is er dus gekomen.

Een panel van twee osteopaten, een onderwijskundige en een student geneeskunde gaf een positief advies en de NVAO heeft dat overgenomen. De opleiding aan de particuliere hogeschool Thim kost 9.900 euro per jaar. Afgestudeerden krijgen de titel bachelor of science.

“De NVAO heeft kennelijk niets geleerd van de nominatie in 2017”, meent de jury. Destijds was de kwaliteitsbewaker genomineerd wegens het goedkeuren van drie masteropleidingen manuele therapie.

Theologie

NVAO-voorzitter Arnold Jonk kwam de prijs niet ophalen, maar gaf een schriftelijke reactie aan de vereniging. De NVAO kijkt naar het onderwijs, maar niet naar de ‘inhoudelijke merites’ van opleidingen, legt hij uit.

Jonk: “Ik zou ook niet goed weten waar dat zou beginnen en eindigen. Ik vrees dat er binnen onze organisatie, de rijksoverheid of de samenleving ook geen consensus zou zijn te vinden over het evidence based-karakter van een opleiding theologie. In het medische domein staat de discussie nooit stil en zijn er talloze opleidingen waarover, ook binnen de medische gemeenschap, discussie is over de validiteit ervan.”

Prijs

De satirische prijs gaat naar mensen of instanties die de kwakzalverij bevorderen, terwijl ze beter zouden moeten weten. Kwakzalvers komen dus niet in aanmerking. Andere kanshebbers waren dit jaar artsenfederatie KNMG en het ministerie van Defensie.

De prijs is vernoemd naar een toneelstuk uit 1596, waarin Meester Kackadoris boeren wijsmaakt dat hij hun kwalen kan genezen. Kiespijn behandelt hij met peper in de kont.