Punt zoekt de Docent van het Jaar 2024

Het is tijd voor Docent van het Jaar Henny van der Linden om het stokje door te geven aan zijn opvolger. Tussen alle geweldige docenten is Punt daarom op zoek naar dé Docent van het Jaar 2024. Nomineer vanaf vandaag jouw favoriet.

Welke docent springt er voor jou tussenuit? Denk aan iemand die het afgelopen jaar veel voor je betekent heeft, net dat beetje extra deed zodat je wél een voldoende haalde of je wijze raad gaf. Naar deze betrokken, enthousiaste, grappige, zorgzame, creatieve of geduldige docent is Punt op zoek.

Tot en met maandag 11 november kun je jouw favoriete docent opgeven en zo in het zonnetje zetten. Kort daarna worden alle genomineerden bekendgemaakt. In december maken we bekend wie zich de beste Avansdocent mag noemen.

Nomineren kun je hier.