Aantal eerstejaars hbo-studenten blijft op peil

De voorziene landelijke krimp in het hbo laat nog even op zich wachten. Samen verwelkomden de hogescholen zo’n duizend eerstejaars meer dan vorig collegejaar, blijkt uit voorlopige cijfers.

Bij de bacheloropleidingen bleef de instroom, anders dan het ministerie voorzag, nagenoeg gelijk. De associate degree-opleidingen telden ruim 400 meer eerstejaars, net als de masteropleidingen.

Het aandeel havisten onder de nieuwe hbo-studenten (in associate degree, bachelor én master) is 6 procent groter dan vorig jaar, terwijl dat van mbo’ers en vwo’ers juist 3 procent kleiner was.

Minder internationals

In het eerste jaar van de bacheloropleidingen schreven zich 800 minder internationals in. Volgens voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen slaagt het hbo er prima in om het aandeel buitenlandse studenten beperkt te houden tot zo’n 8 procent van het totaal. De ingrijpende maatregelen waarmee het kabinet de internationalisering wil terugdringen zijn voor het hbo dan ook onnodig, vindt hij.

Gezien het grote lerarentekort zijn de hogescholen blij met de 7 procent hogere instroom bij de sector onderwijs. In de zorg blijft de aanwas op peil. Drie andere sectoren leveren eerstejaars in. ‘Agro en food’ 13 procent, het kunstonderwijs 5,3 procent en bètatechniek 2,1 procent.

Dit zijn de eerste, voorlopige tellingen. De definitieve cijfers volgen in februari. Dan pas geeft de Vereniging Hogescholen gedetailleerde informatie per opleiding en hogeschool.