Avans weer beste grote hogeschool van Nederland

Avans is door de Keuzegids voor het tiende jaar op rij uitgeroepen tot beste grote hogeschool. Op plek twee en drie eindigen – net als voorgaande jaren – de hogescholen Windesheim en Zuyd. De Keuzegids hbo 2025 verschijnt vandaag.

Avansstudenten zijn over het algemeen heel tevreden over de betrokkenheid en begeleiding van docenten. Ook voelen ze zich veilig om zichzelf te zijn. “Sinds mijn komst in september zie ik dagelijks hoe hard hier wordt gewerkt om van Avans een plek te maken waar studenten graag vertoeven en goed en inspirerend onderwijs krijgen”, zegt bestuursvoorzitter Marjan Hammersma. “Dat we hier nu al tien jaar op rij erkenning voor krijgen van onze studenten, is een groot compliment.”

Topopleidingen

Dit jaar mogen 23 Avansopleidingen zich ‘topopleiding’ noemen. Vorig jaar waren dat er nog zestien.

In Breda krijgen de bacheloropleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Business IT & Management, Chemie, Chemische Technologie, Elektrotechniek, Human Resource Management, Fysiotherapie, HBO-Verpleegkunde en Technische Bedrijfskunde het predicaat topopleiding.

In Den Bosch zijn dat de bacheloropleidingen Cabaret, Chemie, Elektrotechniek, Informatica, HBO-Verpleegkunde, Social Work, Technische Bedrijfskunde, Technische Informatica en Werktuigbouwkunde. En daarnaast de Ad’s Communicatie en Human Resource Management.

Topopleidingen in Roosendaal zijn Ad’s Built Environment, Engineering en Management.

Eén ster

Naast topopleidingen zijn er bij Avans ook opleidingen die maar één ster (ruim ondergemiddelde beoordeling) hebben gekregen in de Keuzegids. Dat zijn HBO-Rechten in Den Bosch, Ad Informatica in Roosendaal en Ad Social Work in Breda. HBO-Rechten scoort ondergemiddeld op inhoud, docenten, toetsing en sfeer. Alleen op het onderdeel ‘voorbereiding loopbaan’ scoort de opleiding gemiddeld. De Ad’s Informatica en Social Work scoren op alle eerdergenoemde onderdelen ondergemiddeld.