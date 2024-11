Bruins houdt vol: we gaan bezuinigen

Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto: Martijn Beekman

De dreigementen van de oppositie en de vele duizenden demonstranten in Den Haag maken vooralsnog weinig indruk op onderwijsminister Eppo Bruins. “De realiteit is dat wij als kabinet andere keuzes hebben gemaakt.”

Op het sociale medium X heeft de minister maandagavond een verklaring geplaatst nadat 15 à 20 duizend demonstranten op het Haagse Malieveld tegen zijn plannen demonstreerden en de oppositie allerlei plannen aankondigde om de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer te blokkeren.

“Ik ga er niet omheen draaien: ik ga geen extra euro’s beloven of de bezuinigingen terugdraaien”, laat hij weten. “We willen de overheidsfinanciën gezond houden. We zorgen dat mensen meer geld in hun portemonnee hebben en investeren extra in defensie.”

Hart

Geen bommen, maar boeken? Zulke slogans legt hij naast zich neer. Hij heeft het, zoals eerder, over lastige en pijnlijke keuzes. “Ik heb zelf een hart voor onderzoek en onderwijs, en wil die keuzes zo verstandig mogelijk maken.”

Hij bezuinigt niet alles weg, voegt hij eraan toe. Er zijn nog steeds middelen voor hoger onderwijs en onderzoek. “Ik wil benadrukken dat er veel ook nog wel kan.”

En de langstudeerboete? Daar komt hij begin 2025 op terug, zegt hij. “Ik heb veel verhalen gehoord van studenten die in een moeilijke situatie zitten waardoor ze langer studeren. Ik wil oog hebben voor deze moeilijke situaties.”

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2025. De langstudeerboete komt daar eigenlijk nog niet in terug: die gaat pas een jaar later in. Maar het is een van de bezuinigingen die de oppositie wil terugdraaien.

Senaat

Hoe de regeringspartijen gaan reageren, is nog even afwachten. Ze hebben 30 van de 75 zetels in de Eerste Kamer, die de begroting ook moet goedkeuren. Dat ook de rechtse oppositiepartij JA21 zich tegen de plannen verzet, maakt het moeilijker om daar een meerderheid te vinden.

FvD en SGP hebben elk twee Senaatszetels, 50Plus en de lokale partijen (OPNL) hebben er één. Zelfs als die de regering steunen, zijn er nog twee stemmen te weinig voor een meerderheid van 38 zetels.