Gluren bij de buren: een gratis studiejaar en speeddaten met het college van bestuur

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt maandelijks in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia.

HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Docent Rick Schellingerhout van de opleiding Social Work wil dat zijn hogeschool alle dierlijke producten uit de kantines verbant. De brief met zijn oproep aan het college van bestuur is door negentig medewerkers en studenten ondertekend. Het is niet duidelijk of de hogeschool gehoor gaat geven aan zijn oproep. Volgens HvanA hecht de hogeschool aan keuzevrijheid in kantines en bij de catering.

Trajectum – Hogeschool Utrecht

Aan de Hogeschool Utrecht konden studentenorganisaties speeddaten met het college van bestuur. Het doel: kennismaken met elkaar. Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer vertelde de organisaties dat ze het belangrijk vindt om uit te dragen hoe belangrijk hun werk is. Ze voegde eraan toe: “Studentenorganisaties zorgen ervoor dat studenten een connectie maken met de stad en een thuisgevoel ervaren”, schrijft Trajectum.

Bron – Fontys

Fontysstudenten en -medewerkers lopen volgende maand een estafette van 12 uur op campus Rachelsmolen in Eindhoven. Ze doen dat om geld op te halen voor 3FM Serious Request, dat dit jaar in het teken staat van META-kids, kinderen die geboren zijn met een metabole ziekte. Vorig jaar haalden studenten en docenten van Paramedisch 2500 euro op voor 3FM Serious Request door 12 uur te fietsen op hometrainers. Organisator Steven Onkelinx hoopt dit jaar het dubbele op te halen, aldus Bron.

Cursor – Technische Universiteit Eindhoven

Een gratis studiejaar aan de TU/e? Dat kregen vijf 6 vwo-leerlingen na het winnen van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Van de vijf winnaars gaat er sowieso één volgend jaar aan de TU/e studeren, schrijft Cursor, en wel een dubbele bachelor technische natuurkunde en wiskunde. Alle winnaars krijgen ook een geldprijs, dus de leerlingen die niet in Eindhoven gaan studeren, houden sowieso iets over aan de winst.