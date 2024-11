Grote goededoelenactie van Bredase Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid

Een deel van opbrengst van de actie van Social Work van vorig jaar

Bij de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid in Breda staan stapels dozen en hangen tassen klaar om gevuld te worden. Studenten en medewerkers zetten zich net als vorig jaar in voor verschillende goede doelen. Inmiddels hebben ook andere academies en diensten van Avans zich aangesloten bij de steeds groter wordende actie.

Studenten en medewerkers van Social Work zamelen levensmiddelen en verzorgingsproducten in voor Quiet Breda, dat zich inzet voor mensen in armoede. Ze vullen boxen voor 75 gezinnen die bij Quiet zijn aangesloten.

Bij de Pabo wordt speelgoed ingezameld voor Jeugdontbijt Breda Initiatief (JOBi) en Happy Hippo. Doel is om kinderen die wekelijks een ontbijtbox krijgen van JOBi – zo’n vierhonderd – op hun verjaardag een bon te geven waarmee ze speelgoed kunnen uitzoeken bij speelgoedbank Happy Hippo.

De opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Mens en Techniek zetten zich in voor SMO Breda, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Het doel is dat SMO tijdens hun jaarlijkse winterfeest 250 tassen kan uitdelen met daarin levensmiddelen en een warme deken.

Quiet

“Vorig jaar hebben we ons bij Social Work voor het eerst ingezet voor Quiet Breda”, vertelt adjunct-directeur Hanneke Ariëns. “Docenten hebben toen met hun klas de boxen gevuld. We hebben banden met Quiet, omdat één van onze docenten betrokken was bij de oprichting”, verklaart Ariëns de keuze voor Quiet. Dit jaar werden ook de andere opleidingen van de academie betrokken bij de goededoelenactie. Zij kozen hun eigen doel.

“We hebben wel serieus opgeschaald”, zegt Ariëns. Aan de Hogeschoollaan in Breda hebben meerdere academies en diensten zich bij het initiatief aangesloten. “Ik heb het in het directeurenoverleg ingebracht en hoopte dat het zich als een olievlek zou uitbreiden over Avans. Het is toch mooi dat we zo aan het einde van het jaar iets voor anderen kunnen betekenen?”

12 december is de symbolische overdracht, zodat de gezinnen de boxen nog voor kerstmis overhandigd krijgen. Ook de tassen voor SMO worden dan overgedragen. De speelgoedactie van de Pabo loopt nog door tot in januari.