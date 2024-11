Maximiliano eerste internationale studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad

Maximiliano Crocamo

Maximiliano Crocamo heeft een primeur te pakken. De Italiaanse student International Business is de eerste student die als international zitting neemt in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Vanwege de taalbarrière start de AMR een pilot met vertaalapparatuur.

‘’Ik zag een oproep op Teams waarin stond dat de AMR nieuwe leden zocht. Ik dacht: waarom niet? Ik heb tijd over tijdens mijn studie en het leek me een kans om impact te hebben op het leven van studenten en medewerkers’’, vertelt Maximiliano over zijn motivatie om zich kandidaat te stellen voor de raad. Hij schreef zich in voor de tussentijdse verkiezingen, verzamelde genoeg handtekeningen en bemachtigde zo een zetel als studentlid.

Taalbarrière

De voertaal in de AMR, die wekelijks vergadert, is Nederlands. Omdat Maximiliano dat niet spreekt, is er een taalbarrière. Daarom is de raad gestart met het gebruik van Speaksee. Dat is een app die alles wat er wordt gezegd naar het Engels vertaalt. Op tafel liggen microfoons die het geluid opvangen. Via een iPad is de tekst dan te lezen. De eerste vergadering waarbij de app werd gebruikt, was nog niet zo’n succes voor Maximiliano. ‘’Ik kreeg ongeveer vijftien procent mee, maar de software wordt in de toekomst alleen maar beter. Ook had ik nog geen toegang tot de te bespreken documenten, dus kon ik me nog niet inlezen’’, vertelt de student. Hij steekt bovendien de hand in eigen boezem. ‘’Ik woon al drie jaar in Nederland, maar heb nooit Nederlands geleerd. Dat had ik wel kunnen doen.’’

Internationale perspectief

De laatstejaarsstudent, die ook een internationale achtergrond heeft en daarnaast ouders uit Australië en Venezuela, denkt dat hij met zijn internationale perspectief van toegevoegde waarde kan zijn. Zo merkt hij dat veel internationale studenten, waaronder hijzelf, vaak lastig aansluiting vinden bij Nederlandse studiegenoten en dat ze zich soms geïsoleerd voelen. Dat onderwerp wil hij aankaarten. ‘’En ik wil graag horen hoe Avans naar de rol van internationale studenten kijkt. Wat wij voor Avans betekenen en wat de toekomstplannen zijn op het gebied van internationalisering’’, zegt de student die diversiteit en inclusie ook belangrijk vindt. ‘’Maar diversiteit is niet alleen kijken naar man-vrouwverhoudingen. Diversiteit betekent voor mij ook het kijken naar de verschillende achtergronden van mensen en verschillende perspectieven.’’



Maximiliano, die mede-oprichter is van de internationale studentenvereniging Intarnia, heeft ook nagedacht over wat hij als persoon wil toevoegen in de raad. ‘’Ik wil synergie creëren, ervoor zorgen dat de stem van mensen gehoord wordt en dat iedereen zich comfortabel voelt om tegen mij te praten. Ik wil een open uitstraling hebben’’, zegt hij. ‘’Daarnaast wil ik zoveel mogelijk leren. Ik zie mezelf als een spons, die alles opneemt. Ik wil begrijpen hoe de raad werkt en een bijdrage leveren.’’

Weg vrijmaken

De pilot met de software is niet alleen bedoeld voor Maximiliano, maar voor de hele AMR. Dat doet de raad om zo inclusief mogelijk te worden. De student hoopt dat het een succesvolle test wordt. ‘’Ik wil dat we elkaar begrijpen. Dat is belangrijk, zeker in de omgeving van de AMR’’, vertelt hij. ‘’Het gaat niet alleen om mij, maar ook om andere potentiële internationale studenten die in de toekomst lid willen worden. Voor hen kan ik de weg vrijmaken.”