Student Given deed mee met militaire oefening: ‘Achter me hoorde ik een bom vallen’

Foto’s: Luchtmobiele Brigade

Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Breda speelden vorige week een rol bij de grote militaire oefening ‘Indian Dagger’. Eerstejaars Given Eugenia vloog mee in een van de helikopters. “Ik werd bijna weggeblazen.”

Given hoefde niet lang na te denken: ze wilde wel meevliegen in de cougar-transporthelikopter en was blij toen ze te horen kreeg dat ze was uitgekozen. Niet veel studenten maken al tijdens de eerste maanden van hun opleiding zoiets onvergetelijks mee. “Toen ik in de helikopter zat, gingen we meteen de lucht in. De deuren stonden nog open. Er vlogen veel militairen in opleiding mee, zij haalden meteen hun telefoon uit hun zak en maakten foto’s en filmpjes. Dat durfde ik niet, volgens de instructies mocht dat niet. Het werd echt spannend toen de helikopter in een scherpe bocht bijna op z’n kant hing.”

De opleiding Integrale Veiligheidskunde in Breda was benaderd door defensie of studenten een rol wilden spelen in de militaire oefening ‘Indian Dagger’. De Landmacht en de Luchtmacht oefenden in Breda en omgeving op het evacueren van mensen uit een conflictgebied.

Briefing

Voor Given begon de dag vroeg. “Om 6.45 u moesten we op school zijn. Met de bus vertrokken we naar De Vijf Eiken in Rijen (militair oefenterrein, red.). We kregen een safety briefing en een algemene briefing en bij aankomst werden we nog een keer gebrieft.” De studenten kregen een helm op en droegen een veiligheidsbril of eigen bril. Daarna was het vooral veel wachten.

“We liepen naar de plek van de oefening en moesten daar in een rij gaan staan”, vertelt de student. “De druk werd flink opgevoerd. We stonden in de regen, mijn schoenen zaten onder de modder. Ik werd gefouilleerd en alles moest leeg: mijn tas, mijn zakken. Toen kreeg ik te horen dat ik echt mee mocht.”

Gewonde

Net als bij een echte evacuatie ging dat niet zonder slag of stoot. “We moesten snel door. Achter me hoorde ik geschreeuw. Er was een gewonde en die moest ook mee in de helikopter. Toen ik eenmaal door de douane was, hoorde ik achter me een bom vallen.” Ze liep naar de helikoper en werd bijna weggeblazen door de kracht van de rotoren.

“We zijn twintig minuten in de lucht geweest. En na een scherpe bocht stonden we weer aan de grond. De jongens die meevlogen, militairen in opleiding, hebben het echt leuk gemaakt. Ze vroegen of ik het spannend vond. ‘Komt wel goed’, zeiden ze. Ze hebben echt goed geacteerd.”

“Het was heftig en het ging uiteindelijk heel snel, maar ik zou het zo weer doen”, zegt Given. “Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt als ik ooit geëvacueerd moet worden.” De rest van de week oefenden militairen nog op en rond de voormalige rechtbank in Breda en in het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan.