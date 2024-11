Studenten gaan toch in Utrecht demonstreren

Een eerder protest in Utrecht tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs . Foto: DUB

Vandaag gaan er in Utrecht toch studenten de straat op tegen de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. Kom niet, zegt de burgemeester. Ook elders in het land zijn er acties, onder meer bij de Tweede Kamer.

Het studentenprotest in Utrecht wordt georganiseerd door lokale studentenbonden en door politieke jongerenorganisatie ROOD, die tot drie jaar geleden aan de Socialistische Partij verbonden was. Dit protest is niet verboden.

Dat was gisteren nog niet zeker. Toen gaf de Landelijke Studentenvakbond op Instagram nog tips over rechten en plichten in geval van een arrestatie. “Maar nu verwachten we geen problemen”, zegt voorzitter Abdelkader Karbache.

Burgemeester Sharon Dijksma roept demonstranten op om weg te blijven. Ze zegt via haar woordvoerder: “We maken ons grote zorgen over het sentiment dat kan ontstaan als groepen vandaag toch komen demonstreren.” Maar er ligt geen verbod. “We roepen iedereen op de rust te bewaren en zullen (spontane) acties per geval beoordelen.”

Nieuwe demonstratie

De aangekondigde grote demonstratie van vandaag, waar duizenden mensen op af leken te komen, is afgelast op verzoek van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, die anders met een verbod zou komen. Er waren volgens haar aanwijzingen dat gewelddadige pro-Palestijnse demonstranten de demonstratie wilden kapen.

De grote vakbonden FNV en AOb willen met hun medeorganisatoren (waaronder de LSVb) snel een nieuwe demonstratie plannen. Deze moet plaatsvinden voordat de Tweede Kamer in de week van 26 november over de Rijksbegroting voor het onderwijs en onderzoek gaat debatteren.

WOinActie

Behalve in Utrecht zijn er ook elders in het land acties. Volgens protestbeweging WOinActie, die onderzoekers en docenten mobiliseert tegen het overheidsbeleid, zijn er walk-outs in Amsterdam, Leiden, Tilburg, Nijmegen en andere plaatsen.

In Den Haag spreekt een delegatie van actievoerders om 13 uur met Kamerleden. Het zijn sprekers die eigenlijk in Utrecht zouden spreken, zoals universiteitenvoorzitter Caspar van den Berg. Er mogen enkele tientallen medestanders bij zijn. Verder is het op een livestream te volgen.

Van den Berg was overigens milder over de afgelasting dan anderen. “Het is een ongelooflijke domper voor de duizenden mensen die hun stem willen laten horen tegen deze desastreuze bezuinigingen op onderwijs en wetenschap”, staat in een verklaring, maar ook: “Uiteraard heb ik alle begrip voor het advies van de lokale driehoek en het besluit van de organisatoren. De veiligheid van de demonstranten, onze studenten en medewerkers, staat voorop.”

Toch leidt de annulering in Utrecht misschien tot grotere actiebereidheid, speculeert de Amsterdamse hoogleraar Rens Bod van WOinActie. Hij denkt dat het nieuwe protest nog groter wordt. “Dit is misschien een blessing in disguise.”