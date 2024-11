Studentenvakbond: ‘Studenten, ga niet naar college!’

Illustratie: Lotte Verheul

De Landelijke Studentenvakbond is woedend over het afgelasten van de grote demonstratie in Utrecht en roept op tot een staking. Ook protestgroep WOinActie noemt het onbegrijpelijk dat de demonstratie niet doorgaat.

Er zouden duizenden mensen naar Utrecht komen om te demonstreren tegen de bezuinigingen van ongeveer een miljard euro op studenten, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Maar het gaat niet door.

“Deze annulering bevestigt dat Nederland zich in een zware, antidemocratische storm bevindt waarin niet eens meer voor fundamentele zaken als het onderwijs gedemonstreerd kan worden”, schrijft de LSVb in een persbericht.

Ook protestgroep WOinActie vindt het onbegrijpelijk. “Alle voortekenen zeiden dat het de grootste demonstratie in het hoger onderwijs ooit zou worden”, staat in een verklaring. “Demonstratierecht is een grondrecht waarmee niet lichtvaardig kan worden omgegaan.”

Geen verklaring

Op dringend advies van de Utrechtse burgemeester hebben vakbonden AOb en de FNV de demonstratie tegen de onderwijsbezuinigingen woensdagmiddag afgeblazen. Anders zou de gemeente met een verbod komen. De veiligheid zou niet gegarandeerd kunnen worden vanwege de komst van gewelddadige, pro-Palestijnse demonstranten.

De LSVb vindt dat te vaag en roept studenten op te staken. De vakbond zoekt alternatieven voor de landelijke demonstratie, vermoedelijk lokale acties, maar het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren. Ook WOinActie broedt op een plan.

Dreiging

Burgemeester Sharon Dijksma zei te betreuren dat de demonstratie niet door kan gaan. Maar er zijn volgens haar personen die anderen “onder dreiging van geweld” de vrijheid ontnemen om hun mening te uiten. Daar maakt ze zich naar eigen zeggen grote zorgen om.

De LSVb lijkt haar niet te geloven en roept op tot waakzaamheid. Demonstraties mogen niet worden gecriminaliseerd en het demonstratierecht moet worden beschermd, vindt de vakbond. “Dat dat nu niet gebeurt, is een bijzonder slecht voorteken.”