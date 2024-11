‘Verboden’ demonstratie tegen bezuinigingen voortgezet in Tweede Kamer 

Omdat de grote demonstratie in Utrecht werd afgelast kregen de organisatoren een uitnodiging van de Tweede Kamer. Ze mochten “in het hart van de democratie” hun zorgen uiten. Ze maakten er alsnog een demonstratie van.

Aan het eind van de bijeenkomst in de Tweede Kamer komen ineens knalrode banners en protestborden tevoorschijn: ‘Kabinet sloopt hoger onderwijs’. “Dit is geen demonstratie”, had Tweede Kamerlid en gastheer Jan Paternotte van D66 vooraf nog gezegd, “want demonstreren mag niet in de Tweede Kamer.”

Nieuwe demonstratie

Minister Bruins was uitgenodigd, maar is niet bij de bijeenkomst aanwezig. Hij heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gezegd dat de bezuinigingen hem ook “pijn” doen, maar dat vindt AOb-voorzitter Thijs Roovers niet geloofwaardig. Hij spreekt hem via de livestream toe: “Als u het echt meent, treed dan af. U huilt krokodillentranen, terwijl u de man met de sloopkogel bent.”

De bonden maken ter plekke bekend dat er op maandag 25 november alsnog een grote demonstratie zal worden georganiseerd op het Haagse Malieveld. Niet alleen daar, maar ook in het Parlement kan minister Bruins de nodige tegenstand verwachten, denkt FNV-bestuurder Bas van Weegberg. “De oppositiepartijen die deze bijeenkomst vandaag organiseren hebben een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Meer dan een miljard euro wil Bruins op onderwijs en wetenschappen bezuinigen. “En daar is geen enkele rationele onderbouwing voor”, zegt hoogleraar Ingrid Robeyns namens WOinActie. “Maar daar lijkt Eppo Bruins helemaal om niet te geven. Hij heeft onze argumenten geen enkele keer inhoudelijk weerlegd.”

Riedeltje

Bruins beweert dat de hand op de knip moet vanwege investeringen in defensie en bestaanszekerheid. Maar dat ‘riedeltje’ klopt niet, zegt hoogleraar Robeyns. “Deze regering geeft aandeelhouders met grote vermogens een belastingkorting van meer dan een miljard euro. Dat levert het land helemaal niets op!”

Straks is het hek van de dam, vreest ze. Als het kabinet nu zonder goede reden een miljard kan bezuinigen, waarom zou het dat volgend jaar dan niet opnieuw doen? “Als hogescholen en universiteiten aangevallen worden, dan moeten we ze verdedigen.”

Nadat ook de voormannen van de hogescholen en universiteiten hun zegje hebben gedaan, wordt de bijeenkomst afgesloten met een Italiaans verzetslied. Op de wijs van Bella Ciao zingen de aanwezigen minister Bruins toe: “Zeg maar dag, zeg maar dag, zeg maar dag, dag, dag… de toekomst wordt een hard gelag”.