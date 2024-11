Weer winnen studenten rechtszaak om energietoeslag

Illustratie: Esmee Rops

Opnieuw heeft een rechter bepaald dat de overheid studenten niet zomaar mag uitsluiten van noodmaatregelen als de energietoeslag. In Den Haag kregen 37 studenten deze week gelijk.

De rechtszaken gingen over de energietoeslag van 2022, toen de rekening voor gas en elektriciteit flink opliep. Het toenmalige kabinet kwam met een bedrag van 1.300 euro voor de laagste inkomens en de gemeenten moesten die uitkeren.

Studenten hebben ook een laag inkomen. Toch hoefden zij van het kabinet geen toeslag te krijgen. Ze wonen vaak klein en dan is je energierekening laag, was de gedachte. Ze hebben dat geld lang niet altijd nodig.

Discriminatie

Maar mag je zo’n uitzondering maken of is dat discriminatie? Diverse rechtszaken volgden en soms wonnen studenten, soms hun gemeente. Maar de rode draad lijkt te zijn dat overheden met een stevige onderbouwing moeten komen als ze onderscheid willen maken tussen studenten en andere burgers.

Dat heeft de gemeente Den Haag niet gedaan, staat in het vonnis. Er zijn studenten die zich in dezelfde situatie bevinden als andere inwoners met een laag inkomen die wél in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het is niet duidelijk waarom Den Haag uitgerekend studenten geen geld wil geven.

De gemeente zocht een evenwicht. Een grofmazige uitvoering van de regeling is sneller en brengt minder rompslomp met zich mee, maar aangemoedigd door het kabinet wilde de gemeente liever geen geld verspillen aan toeslagen voor mensen die klein wonen of hun voorzieningen delen. De rechter eist nu een nieuw besluit. Vergelijkbare zaken speelden eerder in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

400 euro

De politiek probeerde de angel uit het probleem te halen. In 2023 kwam er opnieuw een energietoeslag (800 euro) en toen kwam er een aparte regeling speciaal voor studenten met een aanvullende beurs. Zij kregen via studiefinancier DUO 400 euro. In 2024 is de energietoeslag afgeschaft.