Avansstudent maakt rugby debuut bij Oranje

Spelen voor het Oranje rugbyteam, een droom die tot werkelijkheid is gekomen voor Avansstudent Mees Voets. De 21-jarige speler van The Dukes, rugbyclub Den Bosch, maakte vijf weken geleden zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Chili. De komende maanden zullen druk zijn voor de sporter, want naast trainen volgt hij ook de Associate degree Management.

“Ik had nooit verwacht dat ik mijn debuut zou mogen maken”, zegt Mees over zijn eerste keer spelen voor het seniorenteam van Oranje. Dat hij zou spelen was nog helemaal niet zeker. De bekendmaking van de spelers was verdeeld over twee dagen. Op de maandag werd de basisselectie bekendgemaakt en op de dinsdag de bankspelers. Voor de basisopstelling was de speler van The Dukes niet geselecteerd. Met spanning wachten Mees de dinsdag af. Die dag kreeg Mees net voor de bekendmaking in de kleedkamer het goede nieuws te horen. “Ik kwam de coach toevallig net van te voren in de wandelgangen tegen en toen zei hij: ‘Hey mate, you’re playing.’ Ik wist het dus gelukkig al, anders was het een grote shock voor mij geweest.”

Tegen de verwachtingen in won de Nederlandse ploeg met een stand van 20-17. Enerzijds had het volgens Mees niet beter kunnen gaan, maar voor hem persoonlijk verliep de wedstrijd toch wat anders dan gehoopt. Aan het begin van de wedstrijd werd hij vrij snel gewisseld, maar door een gele kaart van een teamgenoot moest hij eruit. Bij rugby mag er namelijk een willekeurige speler gewisseld worden. Uit tactisch oogpunt was dat in dit geval de Avansstudent. Na tien minuten kwam hij er weer in en niet veel later viel er weer een gele kaart. Ook toen moest de 21-jarige speler het veld verlaten. Uiteindelijk heeft de helft van de wedstrijd gespeeld. Desondanks kijkt hij er met enthousiasme op terug.

(School)carrière

Vanwege zijn rugbycarrière heeft de Avansstudent een topsportstatus. Dit houdt in dat er rekening met hem gehouden wordt als hij, vanwege wedstrijden of trainingen, niet aanwezig kan zijn. Gelukkig is dat nog niet voorgekomen, want tot nu toe kan hij alles goed combineren. Zijn opleiding kan hij veel vanuit huis volgen, waardoor hij geen fysieke lessen op school hoeft te missen.

De komende periode gaat echter wel wat pittiger worden voor de 21-jarige sporter. Er komen een aantal trainingskampen aan en vanaf januari begint zijn stageperiode. Echter heeft Mees die nog niet gevonden, maar daar maakt hij zich niet druk om. “Deze week heb ik een gesprek. Hopelijk dat ik iets kan regelen, maar Avans denkt zeker mee.” Ondanks dat hij zijn droom heeft behaald is dit niet het eindgoal voor Mees. “Mijn doel is het WK spelen, dit jaar is het de eerste keer ooit dat we ons kunnen kwalificeren. Daar gaan we dus echt voor.”

