Avansstudenten verlichten Breda met eigen projectie op silo ’t Zoet 

Studenten Communicatie & Multimedia Design (CMD) projecteerden afgelopen donderdag voor één avond lichtanimaties op de leegstaande silo op ’t Zoet in Breda. Dat deden ze na de workshop die ze van CMD-student Trisha Koevoets hebben gehad.

Oorspronkelijk was de ijzeren silo onderdeel van BredaPhoto. Toen de fototentoonstelling eind november afliep, stond de silo leeg. Daar wilde de gemeente verandering in brengen. Samen met Bert Kelchtermans, van het Bredase bedrijf 4Light Technical Projects, besloot de gemeente om van het ijzeren frame een lichtkunstwerk te maken. Het ontwerp is van Kelchtermans, maar bevat ook de animaties van Trisha Koevoets.

Chaotische dagen

De student werd door haar docent benaderd om hieraan mee te werken. Daar zei de Trisha volmondig “Ja!” op. In totaal had ze twee weken de tijd om haar animaties te maken. Dat deed ze naast haar fulltime stage bij de NJR. “Het waren lange dagen van laat op school zitten, maar uiteindelijk is het wel gelukt.” De animaties zijn geen willekeurige patroontjes. Het ontwerp laat zien wat Breda en de mensen om haar heen voor de CMD-student betekenen. “Een stad die constant in beweging is, waar verschillende mensen samenkomen en zichzelf mogen zijn.” Haar creaties, samen met die van grafisch designer Bert Kelchtermans in opdracht van de gemeente, zijn tot eind deze maand te bewonderen.

Verlenging en workshop

In eerste instantie zou het lichtkunstwerk maar tot eind november te zien zijn. Echter bleek het volgens CrossMark Breda zo’n succes dat de lichtprojectie met een maand verlengd is. Ook waren de docenten van de betreffende studie enthousiast over het resultaat. Vandaar dat ze Trisha hebben gevraagd om een workshop te geven. “Ik heb de studenten een spoedcursus gegeven in Adobe After Effects, dit is het programma waarin je de animaties ontwerpt. Binnen twee uur hebben ze allemaal hun eigen animatie van twintig seconden gemaakt.” Het was best een uitdaging, volgens Trisha, want tachtig procent van de deelnemers had nog nooit met het programma gewerkt.

Uiteindelijk is het toch iedereen gelukt om een eigen creatie te maken. Afgelopen donderdagavond waren de animaties van de studenten te zien op de silo. Hoe die tentoonstelling verliep zie je in de onderstaande video.