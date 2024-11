Luc Hombergen maakt kans op titel Docent van het Jaar 2024: ‘Tijdens mijn studie aan Avans zei ik dat ik terugkom als docent’

Verbaasd, trots en blij verrast zijn de vijf genomineerde docenten die kans maken op de titel Docent van het jaar 2024. Nadat het nieuws een beetje was ingedaald, sprak Punt met ze om wat meer over ze te weten te komen. Want wie is die docent eigenlijk, die volgens veel studenten zo tof is? Luc Hombergen, docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda, vertelt over zijn nominatie.

“Het eerste wat ik dacht toen ik over mijn nominatie hoorde, was: wat tof, een nominatie voor Docent van het Jaar door onze eigen CMD-Breda studentencommunity! Ik ben iedereen hier zo dankbaar voor. Wat een eer en verrassing”, antwoordt Hombergen enthousiast op de vraag hoe het voor hem is om genomineerd te zijn.

Ondanks dat Hombergen ‘totaal flabbergasted’ is over de nominatie, denkt hij wel te weten waarom zijn studenten hem hebben opgegeven. “Ik ben heel geïnteresseerd in mijn studenten en probeer altijd even te checken hoe het met ze gaat, ook als ze op dat moment geen les van me krijgen of niet op het traject zitten waar ik in zit. Ik wil graag weten wat ze aan het doen zijn en wat hen motiveert. Het studentenleven gaat zoveel verder dan alleen de opleiding. Ze moeten met meerdere dingen dealen, zoals misschien voor het eerst zelfstandig wonen, oplopende studiekosten en misschien zelfs een langstudeerboete straks. Daar ben ik nieuwsgierig naar.”

Van CMD-student naar CMD-docent

De kersverse docent geeft nog maar vier jaar les, maar wist in zijn studententijd, toentertijd volgde hij de opleiding CMD, al dat dit vak zijn roeping was. “Ik heb tijdens mijn studie altijd gezegd dat ik terugkom als docent als mijn studie klaar was. Dat was altijd mijn doel en in 2019 kreeg ik de kans om op Avans les te geven.” Dat was een droom die voor Hombergen uitkwam.

Hij blikt dan ook met veel plezier op de vier jaar terug. “Het contact met de studenten vind ik erg leuk. Tijdens een project samen met hen de weg te bewandelen om het einddoel te behalen, is fantastisch. Ik vind het belangrijk om dat sámen te doen in plaats van mijn eigen idee er doorheen te drukken.” Dat probeert Hombergen door toegankelijkheid uit te stralen. “Ik denk ook dat het helpt dat ik toegeef dat ik geen god ben die alles weet, by all means, maar we kunnen wel samen kijken hoe iets op te lossen is.”

Uitdagingen

“Op het gebied van omgang met studenten is het heel fijn en goed”, vertelt de docent over zijn werkzaamheden. “Maar er zijn uitdagingen omtrent tijd voor bepaalde taken. Naast het lesgeven, heb je een bepaald aantal minuten om de les voor te bereiden, net als dat je dat hebt voor het beoordelen van een student. Dat maakt het soms best wel uitdagend om de aandacht naar de studenten toe niet kwijt te raken. We hebben het hier immers over mensen die zich ontwikkelen en dat gaat niet altijd binnen de gegeven tijd.”

Dankbaar

Ook al wint de docent de titel niet, hij is zijn studenten enorm dankbaar. “Ik voel een mix van blijdschap, trots en een tikje impostersyndroom. Maar echt, waarom ik? Ik ben niet de docent met één specifieke skill, van veel dingen weet ik een beetje. Soms is dat complex, want waar ben je als docent dan eigenlijk goed in? Wat voor mij belangrijk is, is om de studenten te begrijpen, te luisteren zonder oordeel en inzicht te geven waar nodig.”

Naast Luc Hombergen zijn docenten Henry Vega, Rob van Huijgevoort en Josephine Quartel genomineerd. Niels Sprong eindigde ook in de top 5, maar bedankte voor de eer.



Stemmen op jouw favoriete docent kan hier tot en met 4 december.