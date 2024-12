D66 staakt onderhandelingen over bezuiniging

Illustratie: Lotte Verheul

D66 stapt uit het ‘monsterverbond’ van oppositiepartijen die onderhandelen over de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. De coalitiepartijen zouden onvoldoende concessies doen.

D66, CDA, JA21, ChristenUnie en SGP dreigen in de Eerste Kamer de onderwijsbegroting weg te stemmen als het kabinet zijn twee miljard euro aan bezuinigingen niet met 1,3 miljard euro reduceert. Gisteren deden de coalitiepartijen een tegenbod van 650 miljoen euro, maar dat gaat D66 niet ver genoeg, bleek vanochtend. De partij doet niet meer mee aan de onderhandelingen.

Partijleider Rob Jetten is blij dat bijvoorbeeld de langstudeerboete wordt geschrapt, tekende het AD op. “Maar onze inzet was ook goede lerarensalarissen, extra geld voor het mbo en meer geld voor jonge wetenschappers en baanbrekend onderzoek. Daar zie ik onvoldoende ruimte.”

De resterende vier partijen hebben volgens de NOS voorstellen gedaan om de bezuinigingen met 800 miljoen euro terug te dringen. Om één uur vanmiddag moet de Tweede Kamer stemmen over de begroting. Of dat doorgaat is nog niet zeker.

De linkse oppositie eiste eerder dat alle bezuinigingen van tafel gaan. Ook vakbonden, studentenbonden, actiegroepen en het hoger onderwijs roepen de politiek daartoe op. “Als dat niet gebeurt, gaan we door met acties”, staat in een gezamenlijke verklaring.