Josephine Quartel wint titel Avansdocent van het Jaar 2024 

Josephine Quartel is de Docent van het Jaar 2024. De docent Sociaal Werk aan de Avans Academie Associate degree (AAAd) kreeg de meeste stemmen van studenten en medewerkers.

“Echt waar? Ben ik het echt geworden? Wauw”, zegt Josephine Quartel met ongeloof in haar stem aan de telefoon. Quartel haalde maar liefst 118 stemmen binnen. Mensen die haar nomineerden noemen haar een zeer betrokken, deskundige en lieve docent met een passie voor haar werk en iemand die altijd voor haar studenten klaarstaat. “Ik ben mijn studenten zo dankbaar dat ze me hebben opgegeven. Voor hen doe ik dit werk. Ik ben trots dat de winst dit jaar naar onze academie gaat.”

Helaas kon de winnende docent haar prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen. Daarom overhandigde Punt de oorkonde en award, gemaakt door Avans Innovative Studio, aan adjunct-directeur Anke van Lokven. Ook zij is blij dat de prijs, die voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing naar een docent van de AAAd gaat.

Tweede, derde en vierde plek

Op de tweede plek eindigde Mechatronicadocent Rob van Huijgevoort. De derde en vierde plek zijn voor Communication & Multimedia Designdocenten Luc Hombergen en Henry Vega.