Josephine Quartel maakt kans op de titel Docent van het Jaar 2024: ‘Ik vind mezelf geen typische docent’

Josephine Quartel, foto gemaakt door Laurien van de Lisdonk

Verbaasd, trots en blij verrast zijn de vijf genomineerde docenten die kans maken op de titel Docent van het Jaar 2024. Nadat het nieuws een beetje was ingedaald, sprak Punt met ze om wat meer over ze te weten te komen. Want wie is die docent eigenlijk, die volgens veel studenten zo tof is? Josephine Quartel, docent Sociaal Werk bij de Avans Academie Associate degrees (AAAd), aan het woord over haar nominatie.

“Het werd tijd dat de AAAd eens genomineerd werd in deze verkiezing”, zegt Josephine Quartel. Dat zij daarvoor the chosen one is, had ze zelf niet zien aankomen. “Ik heb het in mijn SLB-klas wel over de verkiezing gehad, maar niet met het idee om zelf genomineerd te worden.” Toch is zij de eerste docent van die academie die ooit in de top 5 is beland. “Ik ben blij, vereerd en trots op de nominatie. Niet voor mezelf, maar omdat het een mooie manier is om de AAAd te promoten.”

Vlak voor het interview dat Quartel heeft met Punt, wordt door de medewerkers van AAAd een filmpje opgenomen over de nominatie. Een van de studenten sprak lovende woorden over Quartel als docent. “Hij gaf me een groot compliment door te zeggen dat ik op een natuurlijke manier verbinding zoek. Dat is heel fijn om te horen.”

Kleine kans

Quartel had niet verwacht dat ze genomineerd zou worden. Ze denkt alleen dat de kans klein is om de titel te winnen. “AAAd is maar een klein deel van Avans, dus ik denk dat de anderen meer stemmen binnen gaan halen.” Toch doen haar collega’s van de academie hun best om de prijs binnen te slepen. “Ze hebben QR-codes gemaakt van de stempagina en door de school verspreid.”

Stiekem is de docent ook een beetje verrast dat ze is genomineerd. “Ik heb altijd als zzp’er gewerkt en heb over de hele wereld gewoond en gewerkt. Sinds vijf jaar zit ik pas bij Avans. Ik vind mezelf niet een typische docent omdat ik pas later het onderwijs inrolde.” Toch kwamen er bij Punt zo’n tien nominaties binnen op Quartels naam.

Fijn gevoel

Maar het grootste compliment dat Quartel naar eigen zeggen heeft gekregen is de nominatie an sich. “Studenten hebben de moeite genomen om mij te nomineren voor de verkiezing. Dat geeft me een fijn gevoel en waardeer ik. Zij zijn namelijk waarom ik dit werk doe.”

Naast Josephine Quartel zijn docenten Henry Vega, Rob van Huijgevoort en Luc Hombergen genomineerd. Niels Sprong eindigde ook in de top 5, maar bedankte voor de eer.



Stemmen op jouw favoriete docent kan hier tot en met 4 december.