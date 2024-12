Ov-vergoeding studenten gaat omlaag

Foto: Flickr/Emile Krijgsman,

De lening voor de ov-studentenkaart gaat zes euro omlaag en bedraagt straks 109 euro per maand. Daar gaan studenten iets van merken als ze een poosje in het buitenland studeren of voortijdig met hun studie stoppen.

De ov-studentenkaart lijkt misschien gratis, maar dat is hij eigenlijk niet: studenten lenen elke maand voor hun ‘reisproduct’. Als ze geen diploma behalen, moeten ze alles terugbetalen. Hij is alleen gratis voor degenen die afstuderen.

In 2023 schoot deze lening omhoog naar 121 euro per maand, maar sindsdien daalt het bedrag weer. Het gaat nu van bijna 115 euro per maand in 2024 naar 109 euro in 2025, meldt studiefinancier DUO.

© HOP. Bron: DUO.

Dit heeft een nadeel voor studenten die in het buitenland studeren of stagelopen. Zij maken geen gebruik van het Nederlandse openbaar vervoer en kunnen een ov-vergoeding krijgen. Die vergoeding gaat dus ook met zes euro omlaag.

Overigens wil het kabinet deze vergoeding afschaffen. Dat zou op termijn 30 miljoen euro per jaar schelen, staat in het hoofdlijnenakkoord van de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB.

Boetes

Als ze geen recht meer hebben op een studentenreisproduct, moeten studenten en afgestudeerden dit ‘product’ eigenhandig bij een ov-machine van hun kaart halen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico op hoge boetes.

Studenten kunnen kiezen voor een weekkaart of weekendkaart. Dat maakt voor de maandelijkse lening niet uit. Hoeveel ze reizen heeft voor henzelf ook geen invloed, maar wel voor de vervoersbedrijven: zij krijgen een hogere vergoeding naarmate studenten meer gebruik maken van trein, bus en tram.