Taboes bespreken met Nicolaas Veul

Onderwerpen waar we liever niet over praten werden afgelopen dinsdag tijdens Nablijven volop besproken. Voor deze editie was programmamaker Nicolaas Veul te gast. Met zijn nieuwe serie ‘Een valse start: 100 dagen in de jeugd- en gezinszorg‘ had hij een hoop aanknopingspunten met de aanwezige Social Work studenten.

De middag was georganiseerd door Avans extra, met deze keer als thema ‘Taboes’. De studenten mochten zelf kiezen wie zij te gast wilde hebben. Met de series die Nicolaas maakt was het voor hen een no-brainer. Het was een interactieve middag, waarbij de maker vertelde over zijn series, studenten stellingen beantwoorden en tot slot zelf taboes opschreven.

Benieuwd hoe middag verliep? Check de onderstaande video.