Tweede Kamer stemt nog niet over bezuinigingen

Illustratie: Esmee Rops

De stemmingen over de Rijksbegroting gaan vandaag niet door. De regeringspartijen willen eerst met de oppositie verder praten over de bezuinigingen op het onderwijs en onderzoek. Over het compromis willen ze niet meer in debat.

Geert Wilders (PVV) stelde zojuist in de Tweede Kamer voor de stemmingen over alle begrotingen, van alle ministeries, uit te stellen. De regeringspartijen onderhandelen momenteel met vier oppositiepartijen over de onderwijsbegroting, dus de stemming komt te vroeg.

De regeringspartijen willen zo’n twee miljard euro bezuinigen op onderwijs en onderzoek, maar ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar dreigt de begroting alsnog te stranden.

De linkse oppositie wil het hele bedrag van tafel halen, maar een midden-rechtse groep kwam met een ander voorstel: 1,3 miljard euro aan bezuinigingen schrappen. Onder meer de langstudeerboete zou verdwijnen.

Andere begrotingen

Als het ministerie van OCW extra geld krijgt, dan moet dat van andere begrotingen af, bijvoorbeeld de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarom kan ook over die begrotingen nog niet worden gestemd vandaag.

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) wilde het uitstel best steunen, maar vroeg ook om een debat over de wijzingen. Dat laatste vinden PVV en BBB geen goed idee. Zelfs NSC weigert zulke wijzigingen in het parlement te bespreken. Ook ambtelijke stukken over de gevolgen van bezuinigingen wilde NSC deze week niet delen.

Dat laatste leverde gejoel op. De partij is zo ongeveer opgericht omdat Pieter Omtzigt vond dat het parlement meer te zeggen moest krijgen en in staat moest worden gesteld de regering te controleren. Dat gebeurde naar aanleiding van de toeslagenaffaire, waarin bewindslieden en regeringspartijen weinig controle duldden en onvoldoende informatie gaven.

Alleen VVD leek de mogelijkheid van een vervolgdebat open te houden. Eerst maar eens kijken wat er veranderd wordt, was het standpunt.

Puinhoop

De linkse oppositie veegde de vloer aan met de gang van zaken. Zo kort van tevoren de stemmingen uitstellen? Het moet niet gekker worden, zei de SP. Het begint een puinhoop te worden, vindt GroenLinks-PvdA. De PvdD wilde liever meteen kleur bekennen en tegen dit kabinetsbeleid stemmen.

Maar de onderhandelende oppositiepartijen steunden het gevraagde uitstel uiteraard wel. Zij vonden het ook niet erg om erover in debat te gaan. Maar dat leverde dus geen meerderheid op. Overigens is D66 uit de onderhandelingen gestapt omdat de coalitie te weinig toe zou geven. Alleen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 zitten nog aan tafel.

Klaver dient zijn verzoek om een extra debat dinsdag opnieuw in, kondigde hij aan. Hij hoopt dat VVD (en wellicht NSC) dan alsnog het parlement aan het woord wil laten over eventuele wijzigingen op de begrotingen.