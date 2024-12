Young Avans mag voorlopig door met organiseren evenementen

Young Avans organiseerde in 2023 een boottocht door Breda. Foto via Young Avans

Goed nieuws voor Young Avans. Het was even onzeker, maar de community mag in de eerste helft van 2025 van de personeelsafdeling van de hogeschool in ieder geval nog twee evenementen organiseren. Young Avans, dat gratis informele activiteiten organiseert voor Avansmedewerkers tot en met 35 jaar, deelde dat nieuws vrijdag bij hun laatste borrel.

Young Avans bestaat bijna drie jaar en was de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB) onder leiding van toenmalig bestuursvoorzitter Philippe Raets. ‘’Hij vond dat Avans te veel serieuze dingen organiseerde en was er voorstander van om de jongere generatie een podium te bieden om bij elkaar te komen. Hij zei: ‘Ga vooral lekker organiseren en bij elkaar komen’’’, zegt Djewan Rompis, sinds het begin betrokken bij de organisatie van Young Avans. Hierop kreeg de groep budget om events te organiseren.

Voortbestaan onzeker

Raets viel vorig jaar echter uit en daarmee werd het voortbestaan van Young Avans onzeker. Om budget te krijgen voor toekomstige evenementen, trok de organisatie naar het CvB dat inmiddels in een andere samenstelling werkt. De CvB-leden waren positief over Young Avans, maar zij wezen de organisatie ook op bezuinigingen die op komst waren. Voor 2024 kreeg de organisatie nog wel hetzelfde budget als een jaar eerder, maar voor 2025 bleef het onduidelijk wat er zou gebeuren. In de uitnodiging voor de borrel van afgelopen vrijdag sprak de organisatie dan ook van een ‘closing-event’. De organisatie riep iedereen op massaal te komen, om zo het belang van Young Avans te benadrukken.

Dat bleek twee weken voor het event echter niet meer nodig, na een gesprek tussen de organisatie en de personeelsafdeling van Avans. Daar kwam de organisatie terecht op advies van het CvB, dat zei dat het goed zou zijn om een plek te vinden waar Young Avans gewaarborgd kan worden.

Bij een van de evenementen kwam Gwen van Poorten langs om over mentale gezondheid te spreken. Foto via Young Avans

Groen licht

Bij de personeelsafdeling kreeg de groep groen licht om voor het eerste half jaar van 2025 twee evenementen te organiseren. Voor de korte termijn is het voortbestaan van Young Avans dus verzekerd. Voor de lange termijn moet Young Avans met een opdrachtformulering komen, zodat het kan worden gewaarborgd binnen de hele organisatie. ‘’Mogelijk met een koppeling naar thema’s als duurzaamheid en inclusie, om de krachten te bundelen en overkoepelend te werken. We gaan kijken waar heel Avans behoefte aan heeft’’, zegt Rompis, die nog niet kan verzekeren of Young Avans ook nog na juni 2025 bestaat.



Diversiteit aan evenementen

Rompis is blij met de toezegging om in ieder geval nog twee evenementen te mogen organiseren. ‘’Je kunt er gelijkgestemde, jonge collega’s ontmoeten in een informele setting met een borrel en een stukje gezelligheid. Werk is serieus en bij Young Avans kun je het daar zeker ook over hebben en kennis delen, maar er is ook ruimte voor luchtigheid en plezier. Dat heeft een positieve uitwerking op je werk.’’ In het verleden werd er onder andere een pubquiz georganiseerd, een paneltalk over mentale gezondheid, een padeltoernooi en een boottocht door Breda.



Contact met leeftijdsgenoten

Rompis wijst op de toegevoegde waarde van de community, die dienst-, academie- en opleidingsoverstijgend werkt. ‘’Sommige collega’s onder de 35 komen in hun werkzaamheden op Avans niet in contact met leeftijdsgenoten, maar vooral met vijftigplussers. Bij Young Avans ontmoet je leeftijdsgenoten van andere academies en diensten. Je slaat er bruggen mee en krijgt zo een goede binding met de organisatie’’, zegt hij. ‘’Young Avans draagt bij aan het aantrekken en behouden van jong personeel, omdat Avans zo laat zien dat het een werkgever is die aandacht heeft voor een jonge generatie medewerkers.’’

Niet strikt voor -35

In principe zijn de evenementen voor medewerkers tot en met 35 jaar, maar volgens Rompis doet de groep niet aan leeftijdsdiscriminatie. ‘’Als iemand van boven de 35 jaar zich jong voelt en sterk de behoefte heeft om te komen, sluiten we niemand uit’’, zegt Rompis, die wel een slag om de arm houdt. ‘’Als een collega’s van vijftig of zestig dat zegt, moeten we wel even kijken of het aansluit bij onze visie. Maar eind dertig of begin veertig is allemaal prima.’’

Opkomst

De activiteiten worden gemiddeld bezocht door zo’n vijftig medewerkers, waarvan de helft uit vaste bezoekers bestaat. Dat is op een doelgroep van zo’n 800 jonge medewerkers tot 35 jaar. ‘’We kunnen nog winst behalen. Er zijn altijd medewerkers voor wie werk gewoon werk is. Maar ik denk ook dat er een grote groep is die er graag bij wil zijn, maar Young Avans nog niet kent. Wel zien we steeds vaker dat mensen wel die stap durven te zetten, en dat ze het dan ook leuk vinden. En de volgende keer mensen van hun academie meenemen.’’

Lid worden van de Young Avans-community kan via Teams met de code 4khdv88. Je kunt ook altijd mailen met vragen en suggesties naar de organisatie. Mailen kan op young@avans.nl.