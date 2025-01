Avans krijgt controles op naleving rookbeleid en zet externe handhavers in

Er zijn klachten binnengekomen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over roken op plekken waar dat niet mag op Avans. Hierop voerde de NVWA afgelopen december een controle uit op Avans in Roosendaal. Om ervoor te zorgen dat het rookbeleid wordt nageleefd, zet de hogeschool sinds vorige week handhavers in bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

Dat doet Avans niet zomaar. Als er tijdens een controle rokers worden betrapt op plekken waar dat niet mag, krijgt de hogeschool direct een boete van 600 euro. Gebeurt het vaker, dan kunnen deze boetes oplopen tot 4500 euro per overtreding. ”Naast de financiële gevolgen gaat dit in tegen onze ambitie om een gezonde en veilige leer- en werkomgeving te creëren voor iedereen”, laat de hogeschool weten in een bericht op intranet. ”Om dit doel te bereiken, hebben we ieders medewerking nodig.” Een boete werd in Roosendaal overigens niet uitgedeeld. Of er ook controles in andere Avanssteden komen, is niet bekend. De NVWA kondigt deze acties niet aan.



Op Avans geldt sinds 2020 een rookverbod, maar dat wil niet zeggen dat er geen sigaretten of vapes worden gerookt op de hogeschool waar dat niet de bedoeling is.



Handhavers

Daarom brengt de hogeschool het rookbeleid dit jaar extra onder de aandacht. Dat gebeurt met verschillende campagnes en actiedagen, laat Avans weten. Ook staan er tot en met volgende week extra externe handhavers op de Hogeschoollaan in Breda, om het beleid beter te handhaven. Voor die locatie is gekozen omdat medewerkers daar hebben geklaagd over overlast, net als leveranciers die het opvalt dat het aantal sigaretten op het terrein en bij de ingang is toegenomen. ”Daarop is afgesproken om tijdens ‘natuurlijke’ momenten, zoals de start van het school- en kalenderjaar extra in te zetten op handhaving van het rookbeleid”, laat de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst weten in een reactie aan Punt.



Signaal afgeven

”Met deze actie willen we een signaal afgeven aan alle rokers en een steuntje in de rug geven voor medewerkers van de locatiediensten. Zij hebben met regelmaat de lastige en soms ondankbare taak om rokers aan te moeten spreken op hun gedrag.”

De hogeschool hoopt echt rookvrij te worden. ”Samen zijn we verantwoordelijk voor een rookvrije campus en werken we toe naar een rookvrije generatie.”

