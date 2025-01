Avansstudent Giel benoemd tot Brabander van het Jaar 2024

Giel van Kollenburg tijdens de winst. Foto: Karin Kamp/Omroep Brabant

Health & Social Workstudent Giel van Kollenburg is uitgeroepen tot Brabander van het Jaar 2024. De winst heeft hij te danken aan het redden van de 90-jarige Diny uit een sloot in maart vorig jaar.

Op een zondagmiddag reed Giel naar huis van zijn voetbalvereniging. In zijn straat zag hij naast een diepe sloot een rollator liggen. Hij keek door zijn raam de sloot in en zag tot zijn schrik een vrouw op haar rug in het water liggen. Haar ogen dicht en haar neus en mond nog net boven water. “Ik heb mijn auto langs de kant gezet en ben het water ingegaan nadat zij haar ogen opendeed”, vertelt Giel. “Eerst probeerde ik haar aan haar armen omhoog te hijsen, maar ik was bang dat ik haar armen uit de kom zou trekken.”

Giel besloot daarop achter haar te gaan zitten en deed zijn armen onder haar oksels om haar omhoog te tillen. Dat viel nog niet mee. “Ik gleed telkens weer van de kant het water in. Diny was ook heel zwaar geworden omdat haar kleding vol met water zat. Gelukkig lukte het en kreeg ik haar op de kant.”

Omgevallen rollator

“Ik was op het juiste moment op de juiste plek, maar ik vind het wel apart dat andere automobilisten niet eerder hebben gereageerd op een omgevallen rollator langs de kant van de weg. Bovendien had het in die periode hard geregend en stond het water in de sloten behoorlijk hoog. Dan zou je toch best alert kunnen zijn op zulke dingen”, zegt Giel.

In juli werd Giel door Diny, de gemeente Best en het drenkelingenfonds bedankt voor zijn daad. Van de gemeente ontving hij een bronzen medaille en een oorkonde en het drenkelingenfonds gaf hem een getuigschrift. Pas daar besefte hij wat zijn handelen betekend heeft voor Diny en haar familie. “Zij vertelde daar dat ze denkt dat ze er zonder mij niet meer was geweest en noemt mij haar ‘reddende engel’.”

Twee weken mond houden

Maar bij dat bedankje in juli bleef het niet. Door zijn heldendaad werd hij benoemd tot Brabander van het Jaar 2024. Een vriend van Giel gaf hem op voor de verkiezing. “Uiteindelijk bleek ik bij de laatste vijf te zitten. Dat was een enorme verrassing”, blikt Giel terug. Halverwege december waren de opnames van de uitreiking in de Winter Efteling, pas op eerste kerstdag was de uitzending op Omroep Brabant te zien. “Twee weken moest ik mijn mond houden over de uitkomst. Af en toe was dat best lastig want mensen in mijn omgeving visten ernaar.”

Giel verwachtte niet dat hij er met de winst vandoor zou gaan. “De andere genomineerden zetten zich dag en nacht in voor bijvoorbeeld hun eigen stichting. Dus ik had het terecht gevonden als een van hen zou winnen. Ik heb op een zondagmiddag ‘even’ iemand uit de sloot gehaald. Al besef ik nu wel dat dat een grote impact heeft, omdat ik iemands leven heb gered.”

Bron filmpje: Omroep Brabant