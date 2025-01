Basisbeurs misgelopen, maar geen DUO-bericht? ‘Kom zelf in actie!’

Illustratie: Daan van Bommel

Zo’n 600 duizend oud-studenten van het leenstelsel hebben bericht gekregen van DUO. Ze ontvangen een tegemoetkoming omdat ze geen recht hadden op een basisbeurs. Anderen moeten zelf aan de bel trekken.

In september 2015 werd het leenstelsel ingevoerd: studenten kregen geen basisbeurs meer als ze aan een bachelor of master begonnen. Acht jaar later kwam de beurs weer terug. De studenten van het leenstelsel krijgen een ‘tegemoetkoming’.

Het gaat om 34,17 euro per misgelopen maand basisbeurs, oftewel 410 euro per jaar en 1.640 euro voor een vierjarige opleiding. Als ze hun diploma hebben behaald, trekt DUO dit geld van hun studieschuld af. Mochten ze die niet hebben, dan komt het op hun bankrekening.

Voor de eerste vier lichtingen is een extra bedrag uitgetrokken: 2.097 euro per afgestudeerde. Dat zou oorspronkelijk een studievoucher zijn voor een jaar extra onderwijs, vijf tot tien jaar na afstuderen, maar lang niet iedereen zat op zo’n tegoedbon te wachten.

Niets aangevraagd

In de tijd van het leenstelsel vroeg niet iedereen studiefinanciering aan. Je kon toch alleen maar lenen. Studenten kregen wel een ov-kaart, maar sommigen hadden daar kennelijk geen behoefte aan.

Deze studenten-zonder-stufi staan niet in het DUO-systeem, dus kan de instantie hen niet bereiken. Zij hebben wél recht op de tegemoetkoming, als ze hun diploma hebben behaald. “We hebben geen schatting gemaakt om hoeveel studenten het gaat”, zegt een woordvoerder.

Er zijn waarschijnlijk ook oud-studenten van wie DUO niet langer de juiste gegevens heeft en die daarom geen bericht hebben ontvangen. Zij kunnen inloggen bij DUO en daar kijken of ze ergens recht op hebben.

De online omgeving van DUO lag deze maand even plat, mogelijk door alle drukte. Veel studenten wilden weten of ze inderdaad een tegemoetkoming gaan ontvangen, maar konden toen niet inloggen.

Tweede tegemoetkoming

Er komt in 2027 een tweede tegemoetkoming van zo’n 1.900 euro voor studenten die vier jaar onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Dat plan moet nog uitgewerkt worden.

In 2015 was de basisbeurs zo’n 103 euro per maand voor thuiswonenden en 286 euro voor uitwonenden. Met alle tegemoetkomingen krijgt een klein deel van de studenten meer geld terug dan ze aan basisbeurs zijn misgelopen, maar voor de meesten geldt dat niet.