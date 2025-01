Belastingvrij studieschuld aflossen kan steeds vaker

Illustratie: Esmee Rops

Steeds meer grote werkgevers hebben in de cao staan dat werknemers hun DUO-schuld belastingvrij mogen aflossen via het loonstrookje. Dat kan duizenden euro’s voordeel opleveren.

Voor specifieke ‘fiscaalvriendelijke doelen’ mogen werkgevers een deel van het salaris belastingvrij overmaken. Behalve voor sport, een cursus of een nieuwe fiets betaalt de Belastingdienst bijvoorbeeld ook mee aan de inrichting van een thuiswerkplek, de vakbondscontributie of extra reiskosten.

Verruimd

De studielening stond meestal niet in dat rijtje, constateerde de vakbond CNV Jongeren vorig jaar. Maar daar begint nu verandering in te komen, meldt RTL Nieuws. Op aandringen van de vakbonden hebben onder meer de Rijksoverheid, ProRail, ING, KPN, het UWV en Schiphol de zogeheten bruto-/nettoregeling met toestemming van de Belastingdienst verruimd zodat ook aflossingen van de DUO-studieschuld eronder vallen.

Per werkgever verschilt de hoogte van het bedrag dat kan worden ingezet voor het aflossen van de studieschuld. Bij KPN gaat het om 5.000 euro per twee jaar en bij de Rijksoverheid om 2.000 euro per jaar.

Rekentool

RTL Nieuws biedt een rekentool om het fiscale voordeel te schatten. Wie jarenlang op deze manier aflost, krijgt ongeveer de helft van de studieschuld via de Belastingdienst vergoed. Je kunt dit geld dan niet meer gebruiken om bijvoorbeeld fiscaalvriendelijk een fiets te kopen.